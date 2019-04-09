Порошенко высказался об отношениях Зеленского и Путина

Петр Порошенко утверждает, что не говорит о любви Владимира Зеленского к Владимиру Путину / GettyImages

Действующий президент и кандидат в президенты на выборах в Украине 2019 Петр Порошенко заявил, что не говорит о любви своего оппонента — кандидата в президенты и шоумена Владимира Зеленского к главе России Владимиру Путину.

Возможно, Зеленский искренне хочет как минимум задекларировать, чтобы Украина двигалась в Евросоюз и НАТО, однако "деклараций недостаточно", рассказал нынешний украинский лидер в эфире телеканала ICTV.

По словам Порошенко, он уважает Зеленского как прекрасного актера и не утверждает, что кандидат в президенты общается с российским лидером.

"…Я не утверждаю, что он любит Путина или общается с ним…", — заявил Порошенко.

Напомним, 31 марта прошел первый тур выборов президента Украины 2019. Центральная избирательная комиссия подсчитала 100% протоколов и огласила официальные результаты выборов 2019 Украина.

На выборах президента 2019 первое место занял Владимир Зеленский, второе место досталось Петру Порошенко, а на третьем расположилась лидер Батькивщины Юлия Тимошенко.

В результате выборов 2019 никто из кандидатов не набрал более половины голосов избирателей, поэтому ЦИК анонсировал второй тур избирательной гонки.

Зеленский опубликовал видеообращение к Порошенко, в котором позвал оппонента на дебаты на киевский стадион НСК Олимпийский. Также Зеленский потребовал, чтобы конкурент выполнил несколько условий, в частности, признал, что идет на дебаты не с "марионеткой Кремля".