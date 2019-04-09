"Пьет, не просыхает": Порошенко рассказал, сколько раз жена видела его пьяным

Петр Порошенко ответил на вопрос об алкогольной зависимости

Президент Украины Петр Порошенко ответил на вопрос о своей алкогольной зависимости, а также рассказал о том, когда его могли видеть пьяным.

В эфире программы Свобода слова на телеканале ICTV глава государства назвал "фейками" сообщения о своей алкогольной зависимости.

"Это фейки российской пропаганды о том, что Порошенко пьет, не просыхает", — сказал президент.

При этом Порошенко добавил, что его супруга за 35 лет совместной жизни видела его пьяным "всего один раз, еще до свадьбы".

Кроме того, глава государства также прокомментировал призыв Владимира Зеленского сдать медицинские анализы.

"Я не утверждал и не утверждаю, что Владимир Зеленский — наркоман, потому что я не имею для этого никаких оснований... Когда с удивлением услышал обращение от Владимира, что мы должны пройти исследования и сдачу тестов на наркотическую зависимость, я был несколько удивлен", — добавил Порошенко.

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Напомним, Зеленский объяснил выбор места для сдачи анализов. Важно было сдать кровь там, где есть лаборатория, отметил он.

Позднее Зеленский пояснил, почему в его результатах анализов из клиники Eurolab сначала была написала дата 2 апреля, а затем ее изменили на 5 апреля. Шоумен опубликовал объяснение из медуреждения, в котором указано, что из-за волнения сотрудник неправильно проставил даты.

В свою очередь президент Петр Порошенко сдал анализы на Олимпийском. Там усилили охрану, а сам комплекс заполонили журналисты.

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Как сообщалось, у Порошенко потребовали от Зеленского сдать еще один анализ. Анализ волос являются ключевым для выявления наркотиков, подчеркнул Олег Медведев.

Медведев напомнил, что такую рекомендацию накануне давала и.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун.

Отмечалось, что приглашение центра Eurolab президенту Петру Порошенко и его Администрации сдать анализы содержит множество ошибок.