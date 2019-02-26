"Я не пью": Порошенко жестко нахамил в ответ на вопрос из толпы

Президент Украины Петр Порошенко / pivden.info

Президент Петр Порошенко во время выступления в Киевской области нагрубил женщине, спросившей его о видеоблогере Анатолии Шарие.

Соответствующее видео опубликовал сам Шарий на YouTube.

На записи женщина спросила Порошенко, когда тот "перестанет преследовать" блогера. В ответ президент порекомендовал ей не приходить на встречу с главой государства в состоянии алкогольного опьянения.

"Кого-то интересует здесь Анатолий Шарий? (...) Вы взяли деньги, никого это не интересует, до свидания. Когда приходите на встречу с президентом, не нужно употреблять алкогольные напитки. Я не пью и вам не советую", - сказал Порошенко.

Ранее лидер Социалистической партии и экс-советник главы МВД Илья Кива заявил, что Порошенко во время Евромайдана злоупотреблял алкоголем.

"Я был такой, обыкновенный парень, 35-летний парень, у которого было двое детей. И я увидел этот второй этаж (Дома профсоюзов), где ходил пьяный Порошенко. Когда он вываливал на улицу бухой и еле языком волочил", - рассказал Кива.