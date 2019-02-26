У Порошенко отреагировали на обвинение в госизмене

Ирина Луценко / УНИАН

Представитель президента в Верховной Раде Ирина Луценко заявила, что кандидат в президенты страны Юлия Тимошенко требует импичмента Петру Порошенко якобы из-за понимания того, что не попадет во второй тур выборов.

Слова Луценко передает DSnews.ua.

"Юлия Тимошенко прекрасно понимает, что не попадает во второй тур, соответственно, вытягиваются все инсинуации для того, чтобы отвлечь внимание от обысков по подкупу избирателей", - сказала Луценко.

По ее словам, Порошенко в настоящее время - "самый рейтинговый кандидат, который выходит на первое место".

Ранее кандидат на пост президента Украины Юлия Тимошенко заявила о намерении начать процедуру импичмента действующего главы государства Петра Порошенко.

"Мы объявляем, что вместе с другими фракциями, которые поддержат, мы начинаем процедуру импичмента президента (...) То, что журналистами было найдено, подпадает под статью 111 Уголовного кодекса Украины. Это государственная измена, умышленно совершенная президентом Украины в ущерб суверенитета, обороноспособности, экономической безопасности страны", - заявила Тимошенко, комментируя публикацию расследования Bihus.info о хищениях в оборонной сфере на сумму более 250 миллионов гривен, в котором замешано окружение Порошенко, включая близких друзей президента и его бизнес-партнеров.