"Прекрасная история": в Администрации президента прокомметировали идею Тимошенко об импичменте Порошенко

Здание Администрации президента / УНИАН

Руководитель департамента информационной политики Администрации президента Владимир Горковенко заявил о том, что закон об импичменте президента Украины отсутствует в принципе.

Об этом он заявил в комментарии "Радио Свобода".

"Как можно начать процедуру импичмента без закона об импичменте? Прекрасная история!", - заявил Горковенко.

Напомним, в Украине 25 февраля вспыхнул полномасштабный скандал из-за коррупции и махинаций в сфере оборонной промышленности. Из-за него глава фракции Батькивщина Юлия Тимошенко потребовала начать процедуру импичмента президента Порошенко.