"Беготня в поисках конкурента – позор": Небоженко пояснил появление Порошенко на 1+1

12 апреля 2019, 18:55

Эксперт полагает, что действующий глава государства избрал тактику, которая неизбежно приведет к поражению.

Политолог считает, что Порошенко зря бегает за конкурентом / Скриншот

Социолог и политолог Виктор Небоженко высказал мнение, что Петр Порошенко выбрал абсолютно разрушительную для своего рейтинга тактику. Исходя из его непоследовательных шагов, Владимиру Зеленскому достаточно дождаться окончания избирательной кампании, поскольку конкурент уничтожит себя сам.

"Когда он просто начинает шляться по студиям, это что-то необычное. Порошенко выбрал очень странную тактику. Он будет подстерегать Зеленского везде. Последний его шанс — это приехать в 6 утра и дождаться, когда Зеленский придет к себе в офис. И тогда требовать "Выходи, Зеленский со мной в бой". Но все-равно бой Давида с Голиафом, это все-равно бой молодого жизнерадостного с опозорившимся человеком. Ведь все 5 лет президент Порошенко изображал из себя единственного, светоча, еще немножко и это было бы вся Украина "Либо я, либо никто". И вдруг беготня в поисках своего конкурента. Это позор", - цитирует эксперта InfoResist.

По словам Небоженко, на предпочтения электората намерение Порошенко уничтожить конкурента никак не повлияет. Президент настолько заразил агрессией своих сторонников, что между избирателями началась ожесточенная борьба и они не видят отрицательных качество своего кандидата.

"Раньше электорат реагировал на поведение того, за кого он хочет голосовать. А сейчас из-за того, что Порошенко стравил порохоботов со всей Украиной, в данном случае Зеленского, они выискивают в своих кандидатах только хорошее. Обратную сторону они не видят. Поэтому ничего не даст преследование Порошенко Зеленского по улицам Киева", — добавил он.

Читайте также"Предсмертная агония": психолог оценила атаку Порошенко на Зеленского во время "телефонных дебатов"Небоженко убежден, что не повлияют на предпочтения электората и скандальные анонсированные дебаты. Эксперт заявил об обесценивании программ кандидатов в президенты. И обвиняет в этом он действующего президента, который не выполнил свои предвыборные обещания за пять лет президентского срока.

"Поэтому никто не верит ни в программы Зеленского, которые также чисто формальные, ни в программы Порошенко. Поэтому и дебаты не имеют такой политической ценности как имеют в западной политической культуре", - подчеркнул он.

Политолог убежден, что предвыборную кампанию довели до такого накала, что избиратели уже не отреагируют на ошибки своих кандидатов.

"Он пришел на 1+1, а перед этим выпустил ролик, где Камаз сбивает его конкурента. О какой дискуссии может идти речь? Какой аргумент для избирателей Зеленского играет роль — черный пиар или то, что он не хочет с ним дискутировать? Конечно черный пиар, они возмущены", - констатировал социолог.

Небоженко напомнил действующему президенту, что он, прежде всего, бизнесмен, поэтому должен был просчитать и предвидеть весь негатив от черного пиара, который распространяет штаб Порошенко против своего конкурента.

Напомним, Порошенко внезапно приехал в студию программы Право на власть телеканала 1+1 - по его словам, для того, чтобы пригласить на дебаты своего оппонента по второму туру президентских выборов 2019 Владимира Зеленского. Разговор кандидатов в президенты в телефонном режиме проходил на повышенных тонах.

Позже в Сети не сдерживали эмоций, обсуждая перепалку кандидатов в прямом эфире.

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1+1 Петр Порошенко Владимир Зеленский Виктор Небоженко выборы-2019
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