Букмекеры понизили шансы на победу Порошенко во втором туре

Букмекеры зафиксировали снижение шансов Порошенко на победу / sport-xl.net

Букмекеры 12 апреля резко снизили шансы Петра Порошенко на победу во втором туре выборов президента Украины.

По данным оператора Фаворит спорт, коэффициент на победу шоумена Владимира Зеленского составляет 1.14, в то время как коэффициент на победу его соперника Петра Порошенко установлен на уровне 4.70.

Отмечается, что два дня назад коэффициенты были установлены на уровне 3.50 к 1. У Зеленского коэффициент ниже, поэтому прогноз на его победу более благоприятный.

В букмекерской конторе PariMatch обнародовали аналогичные коэффициенты - 4.75 на победу Порошенко и 1.15 на победу Владимира Зеленского соответственно.

Поскольку ситуация резко изменилась 11 апреля, не исключено, что на ситуацию повлиял краткий диалог кандидатов в эфире телеканала 1+1.

Напомним, Порошенко внезапно приехал в студию программы Право на власть телеканала 1+1 - по его словам, для того, чтобы пригласить на дебаты своего оппонента по второму туру президентских выборов 2019 Владимира Зеленского. Разговор кандидатов в президенты в телефонном режиме проходил на повышенных тонах.

Позже в Сети не сдерживали эмоций, обсуждая перепалку кандидатов в прямом эфире.