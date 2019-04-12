"Предсмертная агония": психолог оценила атаку Порошенко на Зеленского во время "телефонных дебатов"

12 апреля 2019, 16:56

Президент из последних сил сдерживал агрессию, подчеркнула Ирина Костенко.

Порошенко Зеленский дебаты на НСК
Петр Порошенко и Владимир Зеленский устроили "дебаты" на ТВ / Главред

Поведение президента Петра Порошенко во время его "телефонных дебатов" в Владимиром Зеленским можно сравнить с "предсмертной агонией", заявила психолог Ирина Костенко.

"Когда он уже из последних сил, сдерживая агрессию, пытается проявлять свои лидерские качества. Также, может играть свою роль усталость, раздражение, смятение понимать, что исход очевиден. У Зеленского тоже идет эмоциональный срыв, накопленная усталость и агония перед успешным выходом, когда ты знаешь, что журавль уже в руках. А кто-то начинает трепать нервы", - подчеркнула она в комментарии Главреду.

В то же время эксперт охарактеризовала Порошенко как пассивно-агрессивного человека, который пытается выбить почву из-под ног своего оппонента.

Она считает, что Порошенко не в состоянии адекватно оценивать собственные действия и считает, что к ним относятся несправедливо, или неправильно их понимают.

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"У него были перепуганные глаза. Зачастую люди, которые нервничают, переживают и понимают, что не в состоянии контролировать ситуацию, проявляют это в мимике и жестах. на подсознательном уровне это звучит так – я не могу контролировать ситуацию, но вот есть ручка, которую я могу контролировать.  Порошенко активно перебирал пальцами, когда говорил с одним из гостей в студии", - пояснила психолог.

В то же время, по ее словам, нельзя назвать неожиданный приход Порошенко в студию 1+1 его безоговорочной победой.

"Это не победа. Ведь никем не была объявлена война. Он пришел как неприглашенный гость и думал, что этим выиграет. Но так не случилось", - добавила Костенко.

Напомним, ранее в Сети оценили перепалку Порошенко и Зеленского на 1+1.

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Петр Порошенко психолог Владимир Зеленский дебаты выборы-2019
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