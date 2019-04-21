"Адепт национализма": Захарова оконфузилась с критикой голосования Супрун

21 апреля 2019, 17:01

Ульяну Супрун записали в министры образования.

Ульяна Супрун
Ульяну Супрун назвали "адептом национализма" / dsnews.ua

Официальный представитель МИД России Мария Захарова перепутала должность исполняющей обязанности министра здравоохранения Украины Ульяны Супрун.

Комментируя голосование Супрун во время второго тура президентских выборов, Захарова обратила внимание на комментарий и.о. министра, назвав украинскую чиновницу "адептом национализма".

"Министр образования Украины факт своего голосования сопроводила хэштегом "Украина превыше всего". То ли необразованная, то ли адепт национализма как способа управления современной Украины. Такой "хэштег" в 30-е уже имел распространение в Германии и привел к удалению миллионов пользователей планеты Земля", - пишет Захарова.

Отметим, что через 15 минут Захарова осознала свою ошибку и исправила должность "министр образования" на "министр здравоохранения".

Напомним, ранее Захарова обвинила Владимира Вятровича в распространении "ксенофобии и неонацизма".

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Ульяна Супрун выборы-2019 Мария Захарова второй тур выборов президента 2019
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