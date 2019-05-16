У Зеленского ответили на вопрос о создании коалиции с партией Вакарчука

Владимир Зеленский и Святослав Вакарчук / 112 Украина

Советник новоизбранного президента Владимира Зеленского, экс-министр финансов Александр Данилюк прокомментировал вопрос о вероятности создания коалиции с партией Святослава Вакарчука.

Данилюк акцентировал внимание на готовности создавать коалицию в новом парламенте со всеми, кто будет разделять принципы команды Зеленского, передает Интерфакс-Украина.

Кроме того, Данилюк подчеркнул, что не рассматривает возможность баллотироваться в парламент.

Напомним, ранее политолог Тарас Чорновил оценил шансы Вакарчука попасть в Раду.