У Зеленского ответили на вопрос о создании коалиции с партией Вакарчука

В Слуге народа не против работать со всеми, кто разделяет их принципы.
Советник новоизбранного президента Владимира Зеленского, экс-министр финансов Александр Данилюк прокомментировал вопрос о вероятности создания коалиции с партией Святослава Вакарчука.
Данилюк акцентировал внимание на готовности создавать коалицию в новом парламенте со всеми, кто будет разделять принципы команды Зеленского, передает Интерфакс-Украина.
Кроме того, Данилюк подчеркнул, что не рассматривает возможность баллотироваться в парламент.
Напомним, ранее политолог Тарас Чорновил оценил шансы Вакарчука попасть в Раду.