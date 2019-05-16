Вакарчук идет в Раду: всё, что известно о партии Голос и какие у нее шансы на победу

Партия Вакарчука Голос: все, что известно / ГолосUA

16 мая фронтмен группы Океал Эльзы и общественный деятель Святослав Вакарчук объявил о создании партии Голос, с которой собрался идти на парламентские выборы.

Партия уже находится в процессе регистрации.

Главред выяснил, кто вошел в партию Вакарчука, ее программу, мнение экспертов по этому поводу и шансы певца на победу.

Вакарчук: почему его партия – Голос

"…сегодня в Украине зазвучит новый голос. Мой голос. Ваш голос. Наш с вами голос. С вашей поддержкой я поведу партию "Голос" на парламентские выборы. Ведь именно под куполом Рады принимаются главные решения, которые влияют на каждого украинца", – пояснил Вакарчук.

Партия Вакарчука Голос: кто вошел, члены команды

В команду Вакарчука попали:

заместитель министра экономики Юлия Клименко;

бывший исполнительный директор Transparency International Ukraine Ярослав Юрчишин;

заслуженный врач Украины Юрий Соколов;

украинский деятель, исполняющий обязанности председателя Одесской облгосадминистрации Соломия Бобровская;

киборг, защитник Донецкого аэропорта Андрей "Богема"Шараскин.

Партия Голос: что Вакарчук обещает

Вакарчук уже пообещал не брать у олигархов "ни копейки, ни конфеты". По его словам, финансировать его партию будет прозрачный бизнес и простые украинцы – через сайт GolosZmin.org.

В то же время ранее политолог Тарас Чорновил подчеркивал, что Вакарчук связан с олигархами.

"Он имеет отношение к консорциуму, в который входят Виктор Пинчук, Михаил Фридман и финансист Джордж Сорос. И все разговоры об его участии в президентских выборах тоже обсуждались в этом консорциуме"

Что касается отношений с Зеленским, то Вакарчук пообещал:

"если президент будет предлагать изменения, мы будем выступать за еще большие изменения";

тщательно следить за тем, как Зеленский выполняет свои обещания, а в случае их невыполнения – "заставить его отвечать перед избирателями".

Партия Вакарчука Голос: программа

Партия Вакарчука Голос: шансы на победу

В комментарии Главреду политолог Тарас Чорновил оценил шансы Вакарчука попасть в Раду.

"Что касается электората, то это сейчас тесно связано с Владимиром Зеленским. Если Слуга народа будет стараться максимально охватить восток и бороться за избирателей там, например, поведет политику, выгодную России и направленную на пророссийского избирателя, то у всех тех, кто принадлежит к патриотическому электорату, будет больше шансов. Но если партия Зеленского кинет все усилия на запад Украины, то там станет тесно. И в таком случае свое возьмут БПП и Батькивщина, а у новичков преодолеть барьер будет намного меньше шансов", – заявил политолог.

Читайте также"Новый" Вакарчук: зачем лидер Океана Эльзы собрался в РадуА вот политолог Олег Саакян рассказал в комментарии Главреду, что "шансы пройти в парламент у него очень велики".

"Около 40% избирателей на президентских выборах так и не определились, кого они будут поддерживать. И ставка команды Вакарчука будет делаться на этих людей. Можно предположить, что также будет перетекание часть людей от Петра Алексеевича. Также Вакарчук может частично взять избирателей Зеленского, в частности, в Западной Украине. Плюс немного заберет у Андрея Садового и Анатолия Гриценко", – спрогнозировал эксперт.

Партия Вакарчука Голос: реакция соцсетей

Журналист Вячеслав Чечило считает, что Голос станет "самым провальным политическим проектом года".

"Не знаю, что там Вакарчуку наговорили политтехнологи, но у избирателя нет запроса на клоунов. Тем более в его ультрапатриотической нише. Был запрос на обновление политики любой ценой, но этот запрос Вакарчук уже прощелкал", – отметил Чечило.

Его позицию разделяет и пользователь Facebook Елена Скидан. Она также уверена, что "Вакарчук уже проиграл выборы".

Ее тезисы таковы:

В программе под смыслом номер два проходит сложнопроизносимое им слово "экзистенциальный" выбор, а дальше, как обычно, про соседей ближних и дальних. Как ни кручу лого - получается "я жру голоса"… Нам обещают рассказать о планах потом или "по ходу" – где-то мы уже это проходили.

Напомним, о том, что Вакарчук решил баллотироваться в Раду и уже активно готовится к предстоящим выборам, стало известно еще 8 мая. Указывалось даже, что певец представит свою команду именно 16 мая.