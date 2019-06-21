Актер студии Мамахохотала идет в народные депутаты

Актер шоу Мамахохотала решил стать политиком / Фото: Facebook/Роман Грищук

Известный украинский телеведущий, руководитель и актер студии Мамахохотала Роман Грищук планирует баллотироваться в Верховную Раду на предстоящих парламентских выборах.

"Я родился в Киеве и прожил здесь всю жизнь. Я учился в Соломенском районе, влюбился здесь и сделал предложение. Именно здесь была моя первая съемная квартира и первый маленький офис студии Мамахохотала. Поэтому вопрос с округом не стоял", - написал Грищук в Facebook.

Артист убежден, что сейчас в стране сложились идеальные условия "для людей не из системы". Поэтому он подал заявку на сайте партии Слуга народа, ее одобрили и подали все необходимые документы в ЦИК.

Читайте такжеЛегендарный КВНщик Сивохо пойдет по мажоритарке от Слуги НародаГрищук будет избираться в 222-м одномандатном округе Соломенского района Киева (Отрадный, Чоколовка, КПИ, НАУ, Жуляны). Он уже начал строить планы о своих действиях на посту нардепа.

"На округе я буду использовать все доступные народному депутату средства для того, чтобы сделать жизнь на Соломенке более комфортной для людей. Как член парламента я обязуюсь поддерживать курс на развитие Украины: евроинтеграционные реформы, прозрачность государственных финансов, электронную демократию. Планирую сосредоточиться на проблемах образования, экологии и молодежной политики", - почеркнул артист.

Напомним, экс-защитник сборной Украины и львовских Карпат Артем Федецкий попал в список кандидатов в народные депутаты в одномандатных округах Львовской области от партии Слуга народа.