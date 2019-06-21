Известный футболист идет на парламентские выборы от Слуги народа

Артем Федецкий идет в Парламент / sv98.de

Экс-защитник сборной Украины и львовских Карпат Артем Федецкий попал в список кандидатов в народные депутаты в одномандатных округах Львовской области от партии Слуга народа.

Федецкий выдвигает свою кандидатуру в 118 избирательном округе, об этом сообщается на сайте партии.

"Родился 26 апреля 1985, г.. Нововолынск, Волынская область. Окончил Луцкий институт развития человека высшего учебного заведения "Открытый международный университет развития человека "Украина" по специальности "Маркетинг". Футболист-профессионал футбольного клуба Карпаты, игрок Национальной футбольной сборной", - говорится на сайте Слуги народа.

Отметим, что досрочные парламентские выборы в Украине состоятся 21 июля.