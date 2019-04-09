"Думали, я раздвину ножки": Экс-игрок сборной Украины рассказал, как и за сколько его хотели сманить в Москву

Артем Федецкий / sv98.de

Бывший футболист сборной Украины Артем Федецкий (ныне выступающий за львовские Карпаты) рассказал о том, какие с ним переговоры вел российский клуб.

"У меня был вариант перейти в чемпионат России. С финансовой точки зрения – очень хороший. Но не все считается в деньгах. Я уверен, что кто-то может сказать, что он герой, уже заработал, чтобы такое говорить. Нет", – заявил в интервью YouTube-проекту Трендец 33-летний футболист.

"Это была одна из московских команд, предложили два миллиона евро. Думали, что как только мне озвучили сумму, то я раздвину ножки и рвану. Нет, ребятки, не на того нарвались", – подытожил игрок.

Напомним, ранее Федерация футбола Украины убрала Ярослава Ракицкого из списка игроков сборной - после того, как тот перешел из донецкого Шахтера в санкт-петербургский Зенит.