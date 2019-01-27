Ракицкий улетел подписывать контракт с Зенитом

Ярослав Ракицкий / ФК Шахтер

Защитник донецкого Шахтера и сборной Украины в воскресенье, 27 января, Ярослав Ракицкий вылетел в Катар для подписания контракта с российским клубом Зенит.

Как сообщает портал Sportarena, футболист уже отправился в Доху, где питерская команда проводит предсезонную подготовку. Там украинец пройдет медобследование, после чего подпишет соглашение.

Ранее сообщалось, что защитник близок к переходу в Зенит за 10 миллионов евро.

По неофициальным данным, зарплата Ракицкого в питерском клубе составит 2,5 млн евро в год. Покрывать расходы на футболиста Зенит планирует из денег, полученных за продажу Леандро Паредеса в ПСЖ (47 млн).

Ярослав Ракицкий выступает за донецкий "Шахтер" всю свою спортивную карьеру. С 2009 года по настоящее время он сыграл 326 матчей·и забил 14 голов.

Также Ракицкий является одним из лидеров сборной Украины - в его активе 54 матча в составе национальной команды и 4 гола.

На замену Ракицкому Шахтер уже приобрел Валерия Бондаренко из Александрии. Новобранцу дали 44-й номер, который ранее принадлежал Ракицкому.