Ракицкий улетел подписывать контракт с Зенитом

Футболист сборной Украины подпишет соглашение сроком на четыре года.
Защитник донецкого Шахтера и сборной Украины в воскресенье, 27 января, Ярослав Ракицкий вылетел в Катар для подписания контракта с российским клубом Зенит.
Как сообщает портал Sportarena, футболист уже отправился в Доху, где питерская команда проводит предсезонную подготовку. Там украинец пройдет медобследование, после чего подпишет соглашение.
Ранее сообщалось, что защитник близок к переходу в Зенит за 10 миллионов евро.
По неофициальным данным, зарплата Ракицкого в питерском клубе составит 2,5 млн евро в год. Покрывать расходы на футболиста Зенит планирует из денег, полученных за продажу Леандро Паредеса в ПСЖ (47 млн).
Ярослав Ракицкий выступает за донецкий "Шахтер" всю свою спортивную карьеру. С 2009 года по настоящее время он сыграл 326 матчей·и забил 14 голов.
Также Ракицкий является одним из лидеров сборной Украины - в его активе 54 матча в составе национальной команды и 4 гола.
На замену Ракицкому Шахтер уже приобрел Валерия Бондаренко из Александрии. Новобранцу дали 44-й номер, который ранее принадлежал Ракицкому.