Лидер сборной Украины близок к переходу в "Зенит"

Защитник "Шахтера" Ярослав Ракицкий готов подписать с питерской командой контракт.
Защитник "Шахтера" Ярослав Ракицкий может перейти в "Зенит"в это трансферное окно.
По информации Tribuna.com Украина, переговоры между клубами о трансфере 29-летнего футболиста находятся в завершающей стадии.
Как утверждает телеграм-канал "Ненобель" со ссылкой на агента Шандора Варгу, контракт будет рассчитан на 2,5 года.
Ярослав Ракицкий выступает за донецкий "Шахтер" всю свою спортивную карьеру. С 2009 года по настоящее время он сыграл 210 матчей и забил 9 голов.
Также Ракицкий является одним из лидеров сборной Украины - в его активе 54 матча в составе национальной команды и 4 гола.
Как сообщалось ранее, киевское Динамо подписало испанского голеадора.