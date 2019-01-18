Лидер сборной Украины близок к переходу в "Зенит"

Ярослав Ракицкий / ФК "Шахтер"

Защитник "Шахтера" Ярослав Ракицкий может перейти в "Зенит"в это трансферное окно.

По информации Tribuna.com Украина, переговоры между клубами о трансфере 29-летнего футболиста находятся в завершающей стадии.

Как утверждает телеграм-канал "Ненобель" со ссылкой на агента Шандора Варгу, контракт будет рассчитан на 2,5 года.

Ярослав Ракицкий выступает за донецкий "Шахтер" всю свою спортивную карьеру. С 2009 года по настоящее время он сыграл 210 матчей и забил 9 голов.

Также Ракицкий является одним из лидеров сборной Украины - в его активе 54 матча в составе национальной команды и 4 гола.

Как сообщалось ранее, киевское Динамо подписало испанского голеадора.