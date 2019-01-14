Динамо подписало испанского голеадора - Marca

Фран Соль / BSR Agency

Нападающий Виллем II Фран Соль в скором времени станет игроком киевского Динамо.

По информации испанского издания Marca, сделка будет оформлена в течение ближайших часов.

Киевляне заплатят за 26-летнего форварда 3 миллиона евро. Также предусмотрены дополнительные выплаты в виде бонусов.

Испанский футболист подпишет с украинским клубом контракт на пять лет.

Соль способен сыграть на позиции центрфорварда и под нападающим. В текущем сезоне форвард забил 17 голов в 20 матчах.

Как уточняет Brabants Dagblad, столичный клуб уже пытался оформить испанца летом 2018 года, но тогда стороны не договорились о сумме отступных.

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