Шахтер усилился молодым талантом из Израиля: детали трансфера

Манор Соломон / @maccabipetachtikva

Донецкий Шахтер подписал 5-летний контракт с атакующим полузащитником Маккаби из Петах-Тиквы и сборной Израиля Манором Соломоном.

19-летний израильтянин в составе Маккаби дебютировал в 2016 году. В чемпионате Израиля провел 67 матчей и забил 8 мячей. В текущем сезоне – 2 гола в 12 поединках.

Соломон выступал за сборные Израиля всех возрастных категорий. В сентябре 2018-го дебютировал в национальной команде. В прошлом году вошел в топ-50 талантов европейского футбола по версии uefa.com.

Напомним, ранее сообщалось о том, что защитник Динамо Николай Морозюк продолжит карьеру в чемпионате Турции.