Или революция, или деградация: "Шахтер" в нынешнем виде достиг потолка

Андрей Ющенко

публицист, журналист

16 декабря 2018, 12:29

Фонсеке нужно обновление состава, в противном случае он может покинуть клуб.

Итак, Лига чемпионов-2018/19 для "Шахтера" закончилась. Закончилась на минорной ноте — украинский чемпион не смог пробиться в 1/8 финала. Однако третье место в группе совершенно точно не является провалом. Чего не хватило "Шахтеру"?

По факту для выхода в плей-офф "Шахтеру" не хватило одного забитого гола. Но если копнуть глубже, это не совсем так. В домашней игре с "Лионом" "Шахтер" был гораздо ближе к поражению, нежели к победе. Французы могли закрывать эту игру еще в первом тайме, но помешал Андрей Пятов. "Лион" втрое чаще бил по воротам, "Лион" надежнее оборонялся, "Лион" гораздо успешнее нейтрализовал лидеров соперника.

Впервые в этой Лиге чемпионов "Шахтер" пропустил меньше двух голов, однако игра в обороне снова была слабейшим местом горняков. Андрей Пятов трудился не покладая рук, именно его следует признать лучшим в составе "Шахтера". И это тогда, когда команду Фонсеки устраивала только победа.

Португалец отказался от тактики с пятью защитниками, использованной в предыдущем туре с "Хоффенхаймом". Вряд ли тот эксперимент можно назвать удачным. Несмотря на победный результат, действия "Шахтера" в обороне были хаотичными. Похоже, над этим тактическим вариантом на тренировках работали очень мало. В какой-то степени это была авантюра.

Всего в шести матчах группового турнира "Шахтер" получил 16 голов в собственные ворота. Больше в Лиге чемпионов он еще не пропускал. Да, надежная игра в обороне не была отличительной чертой горняков и во времена Луческу. Но за два с половиной года при Фонсеке ничего не изменилось. И это при том, что сразу после своего прихода португалец объявил о переходе на новую защитную систему. Система то новая, а проблемы остались старые — "Шахтер" по-прежнему пропускает очень много.

СТАРЫЕ И НОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ

Очевидно, что проблема здесь не только в системе игры, но и в квалификации футболистов. На исполнителей защитного амплуа в "Шахтере" никогда не тратили серьезные деньги, ориентируясь на собственных воспитанников и игроков с умеренным ценником. Пока с командой работает Фонсека, ее покинули Кучер, Шевчук и Срна, на место которых пришли Хочолава, Матвиенко и Данченко. Но те ли это исполнители, которые могут вывести игру в обороне на новый уровень? И не назрела ли покупка серьезного центрбека, который сходу станет главной фигурой в обороне, без всякой адаптации и долгого ожидания. Как в свое время Гарай в "Зените" или Вида в киевском "Динамо".

Еще одна важная проблема — отсутствие глубины состава. С уходом Фреда, Бернарда, Факундо и Срна травма одного или двух ведущих исполнителей становится едва ли не катастрофой для тренерского штаба. Эта осень еще раз продемонстрировала — равноценной замены Марлосу и Тайсону в "Шахтере" нет. Более того, Фонсеке некем усилить команду по ходу матча, ведь качество скамейки запасных заметно уступает качеству стартового состава.

В то же время в команде накопился определенный балласт. Нужно признать: целая группа игроков находится здесь для количества и уже давно перестала прогрессировать. Речь об Алане Патрике, Дентиньо и Неме, которые явно не тянут еврокубковый уровень. Но в "Шахтере" продолжают им доверять, периодически отправляя в аренды. Очевидно, что клуб ошибся с этими бразильцами, но по-прежнему надеется вернуть потраченные деньги.

Жуниор Мораес быстро адаптировался в "Шахтере", но достойной замены ему в команде нет / ФК "Шахтер" Донецк

Отдельно нужно сказать о позиции форварда. Летом команду бесплатно покинул Факундо, а на его место за ту же цену пришел Жуниор Мораес. Также уже целый год в "Шахтере" находится Кайоде. Прошлой зимой непонятно зачем из "Мариуполя" вернули Руслана Фомина, а летом — Андрея Тотовицкого. Наверное, для клуба калибра "Шахтера" такой набор форвардов выглядит излишне скромно. По сути, под рукой у Фонсеки всего один боеспособный нападающий — экс-динамовец Жуниор Мораес. Он перешел в "Шахтер" летом и очень быстро здесь адаптировался. Но возможности этого бразильца хорошо известны и они достаточно ограничены. К тому же в апреле Мораесу исполнится 32 года…

К слову, средний возраст стартового состава тоже станет проблемой в ближайшее время. Всем игрокам, которых в "Шахтере" принято считать лидерами, в районе тридцати лет. Это и Степаненко с Ракицким, и бразильская диаспора — Исмаилии, Марлос и Тайсон, тот самый Мораес. И Андрей Пятов в том числе…

Да, в последнее время "Шахтер" закупил очередную группу молодых бразильцев. Майкона даже засветили в Лиге чемпионов. Более того, он забил важный гол "Хоффенхайму". Но если говорить в целом, для Лиги чемпионов этот паренек еще сыроват. Он даже не половина Фреда, на место которого его покупали. И уж тем более сыроваты Фернандо и Сиприано, которых мы почти не видели. Не забываем и о правом защитнике Додо, играющем на правах аренды в чемпионате Португалии. Вместе с тем, нельзя забывать и о том, что почти все бразильцы "Шахтера" проходят долгую адаптацию. Так было даже с теми, которые впоследствии стали настоящими звездами и были проданы за огромные деньги.

ФОНСЕКЕ НУЖНО ОБНОВЛЕНИЕ СОСТАВА

Так или иначе, "Шахтер" в его нынешнем виде достиг своего потолка. При определенном стечении обстоятельств горняки могли пробиться в плей-офф Лиги чемпионов, как это было год назад. Однако нынешний "Лион" объективно сильнее. Достаточно сказать, что французы набрали четыре очка в двух матчах против "Манчестер Сити", тогда как "Шахтер" пропустил от англичан девять безответных мячей. И если не заниматься обновлением команды, дальше будет только хуже.

Будучи амбициозным тренером, Фонсека хочет попробовать себя в топовом чемпионате / ФК "Шахтер" Донецк

Этим летом Пауло Фонсека подписал новый двухлетний контракт с "Шахтером". При нем команда остается на высоком уровне, по-прежнему решает серьезные задачи. Но в погоне за результатом сегодня Фонсека немного забывает о перспективе завтра. Скажем, имя второго вратаря "Шахтера" сходу назовут не многие, а ведь Андрею Пятову уже 34.

С другой стороны, работа на перспективу Фонсеку не очень интересует. В отличие от Луческу, он явно не собирается задерживаться в "Шахтере" надолго. Собственно, португалец и не скрывает, что мечтает о серьезной работе в АПЛ. Иными словами, "Шахтер" для него — хороший трамплин перед более серьезным вызовом. А значит нужны результаты прямо сейчас, которые сделают Фонсеку еще более востребованной фигурой.

Скорее всего, он будет требовать от руководства новых игроков, способных усилить "Шахтер" не в перспективе, а в самое ближайшее время. И если тренер их не получит, уже в следующем году может возникнуть вопрос о его уходе.

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Лига чемпионов Шахтер лион Пауло Фонсека
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