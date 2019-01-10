Защитник Динамо продолжит карьеру в чемпионате Турции

Николай Морозюк / fcdynamo.kiev.ua

Защитник киевского Динамо и сборной Украины Николай Морозюк перешел в турецкий Ризеспорт.

30-летний украинец продолжит карьеру в Турции на правах аренды, сообщает официальный сайт киевлян.

Отметим, что Ризеспор занимает в чемпионате Турции последнее, 18-е, место. Примечательно, что за этот же клуб выступает еще один бывший динамовец Александр Гладкий.

Морозюк дважды становился чемпионом Украины и трижды выиграл Суперкубок страны в составе Динамо. Морозюк также выступал в составе Оболони, Кривбасса и донецкого Металлурга.

За сборную Украины Морозюк провел 14 поединков и забил один мяч.

Напомним, ранее агент рассказал, за какую сумму Динамо отпустит Цыганкова.