Переход Зинченко в "Наполи" может сорваться, а Федецкий вернулся в "Карпаты"

Трансфер полузащитник английского "Манчестер Сити" и сборной Украины Александра Зинченко в итальянский "Наполи" может сорваться.

Об этом со ссылкой на Spazio Napoli сообщает "Трибуна"

Украинец рассматривался как замена Эмануэле Джаккерини, который должен был перейти в "Спарту". Сейчас же трансфер 32-летнего полузащитника может не состояться, из-за чего руководство итальянского клуба готово отказаться и от приобретения Зинченко.

А тем временем 32-летний бек сборной Украины, экс-защитник "Дармштадта" и "Днепра" Артем Федецкий вновь стал игроком львовких "Карпат". Игрок подписал контракт на два года, сообщает "Трибуна".

Напомним, Федецкий провел за "Карпаты" 75 матчей с 2009 по 2012 год.

Три года защитник судился с львовским клубом из-за задолженностей по зарплате, пока в 2015 году "Карпаты" не выплатили ему 1 млн грн.