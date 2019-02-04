ФФУ выкинула Ракицкого из списка игроков сборной Украины

Ярослав Ракицкий не значится в списке игроков сборной Украины / football.ua

Защитник санкт-петербургского Зенита Ярослав Ракицкий больше не значится в расширенном списке игроков сборной Украины по футболу.

На сайте Федерации футбола Украины Ракицкий не внесен в состав национальной сборной.

Отметим, что состав национальной команды насчитывает 41 футболиста.

Как известно, Ракицкий провел в составе национальной сборной 54 матча, в которых забил 4 гола.

Напомним, ранее соцсети взорвались желчными комментариями после перехода Ракицкого в Зенит.

Сам Ракицкий, после перехода в Зенит, заявил о том, что украинский чемпионат сейчас очень слабый и не очень интересный.