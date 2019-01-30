"На голову ниже": Ракицкий сразу после перехода в Зенит "унизил" чемпионат Украины

Ярослав Ракицкий на презентации "Зенита" / ФК "Шахтер"

Украинский футболист Ярослав Ракицкий, перешедший в санкт-петербургский ФК "Зенит" из донецкого "Шахтера", выразил уверенность в том, что Российская премьер-лига гораздо сильнее украинского футбольного первенства.

С таким заявлением игрок выступил на первой пресс-конференции в России, сообщает ТАСС.

"Понятно, что российский чемпионат сейчас на голову, на две сильнее украинского. Украинский чемпионат сейчас очень слабый и не очень интересный", − считает Ракицкий.

Кроме того, он утверждает, что давно сменить клуб.

"Самому хотелось перейти в команду высокого уровня, в хороший чемпионат. Тем более, если это "Зенит", я очень рад", − отметил футболист.

Всю свою карьеру в профессиональном футболе Ракицкий отыграл за донецкий "Шахтер". В составе дончан он дебютировал в 2009-м и сыграл в общей сложности 326 игр, отличившись голами 14 раз.

Напомним, ранее украинские пользователи соцсетей устроили негативные "проводы" Ракицкого в РФ. Сами россияне утверждают, что с переходом украинца в "Зенти" откроется ящик Бандеры