"Открыл ящик Бандеры": в РФ прокомментировали переход Ракицкого в Зенит

Ярослав Ракицкий стал игроком питерского Зенита / ФК Шахтер

Перейдя в питерский Зенит экс-защитник Шахтера Ярослав Ракицкий "приоткрыл ящик Бандеры", заявил известный российский комментатор Василий Уткин.

"Хайп не прекратится. Это не Домагой Вида, который приехал и уехал. Это на - на сколько там лет контракт?

Лично меня очень забавляет тот факт, что человек перешел в одну команду как бы из двух. Пришел в Зенит, а ушел из Шахтера, ну, и еще из сборной", - написал он в сообщении в своем Telegram-канале.

При этом Уткин не преминул возможностью тонко потроллить вкусы Ракицкого в быту.

"Меня совершенно не занимает вопрос комплектования сборной Украины. И, думаю, Ракицкий прекрасно понимал свои риски. Приоткрыл, так сказать, ящик Бандеры... Но Ярослав человек широких взглядов, когда я работал в Украине на Евро-12, мне показывали сюжет, снятый у него дома - там был золотой унитаз. Я имею в виду цвет, насчет материала - ляд его знает. Сразу ясно - парень чемпион по духу, максималист! Барокко ему понравится в Петербурге", - добавил российский комментатор.

Напомним, ранее соцсети взорвались желчными комментариями после перехода Ракицкого в Зенит.