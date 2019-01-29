"Лучше бы в Китай уехал": соцсети проводили Ярослава Ракицкого в Зенит

Ярослав Ракицкий стал игроком питерского Зенита / ФК Шахтер

Бывший защитник Шахтера Ярослав Ракицкий был представлен в качестве игрока Зенита.

Также Ракицкий дал первое интервью пресс-службе питерского клуба.

"Я очень счастлив! Я перешел из одной топ-команды, из Шахтера, в другую топ-команду - Зенит. Буду делать все, что от меня зависит, и выкладываться на поле на все сто процентов ради команды. Чтобы команда всегда выигрывала", - сказал футболист.

Защитник также отметил, что будет рад встретить другого бывшего игрока Шахтера Анатолия Тимощука, который в настоящее время входит в тренерский штаб Зенита.

"С Толиком я все время на связи, а Луческу мне позвонил несколько дней назад. Он уверил меня в том, что Зенит — команда очень высокого уровня, что здесь — шикарные условия, стадион и все остальное", - добавил игрок.

В комментариях к новости о переходе футболиста мнения болельщиков Шахтера разделились - кто-то жалеет, что Ракицкий перешел в российский клуб, кто-то - что просто покинул Шахтер, кто-то желает удачи:

Украинский центрбек подписал контракт на три с половиной года с "сине-бело-голубыми". Зарплата футболиста в питерском клубе составит около 3 миллионов евро в год.