В Слуге народа обнародовали список кандидатов-клонов

В политсиле намерены судится с недобросовестными политиками.
В партии Слуга народа президента Владимира Зеленского подали иск в суд, в котором требуют от ЦИК убрать из бюллетеней на выборах в Раду информацию о кандидатах-клонах.
"Обязать Центральную избирательную комиссию внести изменения в постановление от 26 июня 2019 года № 1345 О форме, цвете и тексте избирательного бюллетеня по выборам народных депутатов Украины для голосования в общегосударственном многомандатном избирательном округе на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019 года и указать сведения о партийности таких кандидатов в народные депутаты Украины, которые включены в избирательные бюллетени для голосования в одномандатных избирательных округах", - сказано в сообщении партии в Facebook.
В список попали девять кандидатов-клонов:
- Третьяк Сергей Викторович — в одномандатном избирательном округе № 206;
- Пидгурский Николай Николаевич – в ОИО № 94;
- Зелинский Александр Викторович — ОИО № 133;
- Косян Сергей Сергеевич – ОИО № 206;
- Анциферов Дмитрий Юрьевич – ОИО № 133;
- Гринько Алена Анатольевна – ОИО № 133;
- Дмитрук Артем Ярославович – ОИО № 133;
- Бойко Олег Леонидович – ОИО № 199;
- Петровец Олег Федорович – ОИО № 145.
В Слуге народа требуют, чтобы в бюллетенях была указана беспартийность кандидатов. Иск будет рассматривать 30 июня Шестой апелляционный административный суд.
Напомним, ранее был обнародован полный список мажоритарщиков партии Зеленского.