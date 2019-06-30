В Слуге народа обнародовали список кандидатов-клонов

30 июня 2019, 17:59

В политсиле намерены судится с недобросовестными политиками.

слуга народа
Слуга народа хочет наказать кандидатов-клонов / Фото: Facebook/Слуга народа

В партии Слуга народа президента Владимира Зеленского подали иск в суд, в котором требуют от ЦИК убрать из бюллетеней на выборах в Раду информацию о кандидатах-клонах.

"Обязать Центральную избирательную комиссию внести изменения в постановление от 26 июня 2019 года № 1345 О форме, цвете и тексте избирательного бюллетеня по выборам народных депутатов Украины для голосования в общегосударственном многомандатном избирательном округе на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019 года и указать сведения о партийности таких кандидатов в народные депутаты Украины, которые включены в избирательные бюллетени для голосования в одномандатных избирательных округах", - сказано в сообщении партии в Facebook.

В список попали девять кандидатов-клонов:

  • Третьяк Сергей Викторович — в одномандатном избирательном округе № 206;
  • Пидгурский Николай Николаевич – в ОИО № 94;
  • Зелинский Александр Викторович — ОИО № 133;
  • Косян Сергей Сергеевич – ОИО № 206;
  • Анциферов Дмитрий Юрьевич – ОИО № 133;
  • Гринько Алена Анатольевна – ОИО № 133;
  • Дмитрук Артем Ярославович – ОИО № 133;
  • Бойко Олег Леонидович – ОИО № 199;
  • Петровец Олег Федорович – ОИО № 145.

В Слуге народа требуют, чтобы в бюллетенях была указана беспартийность кандидатов. Иск будет рассматривать 30 июня Шестой апелляционный административный суд.

Напомним, ранее был обнародован полный список мажоритарщиков партии Зеленского.

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Владимир Зеленский кандидаты клоны Слуга народа выборы-2019
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