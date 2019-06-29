Двойники на округах: СМИ узнали, сколько платят за клона кандидата-мажоритарщика

СМИ узнали, сколько платят за клона кандидата / УНИАН

В 43-х мажоритарных округах Центральная избирательная комиссия зарегистрировала 66 однофамильцев кандидатов в народные депутаты.

Как отмечает 24tv.ua, на отдельных округах принять участие в предвыборной гонке изъявили желание сразу по несколько кандидатов с одинаковой фамилией.

Так, на 133-м округе в Одессе кандидатами в депутаты зарегистрированы сразу четыре человека по фамилии Баранский. Двое из них – Виталии. При этом, один Баранский – Виталий – является выдвиженцем Оппоблока, а другой – Виктор – Оппозиционной платформы - За жизнь. Остальные двое Баранских – самовыдвиженцы.

Читайте такжеВсе, расходимся: почему выборы можно считать завершеннымиКроме того, по 92-му округу в Киевской области идут четыре кандидата по фамилии Гудзенко. Три Виталия и один Виктор. В этом же округе баллотируются три кандидата по имени Александр Ференец. Разные только отчества – Борисович, Владимирович и Петрович.

Как рассказал один из народных депутатов Украины, представляющих Одессу в Верховной Раде, за регистрацию в качестве однофамильца кандидата платят до 20 тысяч долларов.

"По 142-му округу идет Антон Киссе. Он зарегистрировал "двойника" кандидата от Слуги народа. Точно знаю, что в штабе Киссе на это было выделено 20 тысяч долларов. Сколько дошло до самого "двойника", сказать сложно. Но нужно понимать, что кандидатов от Слуги народа очень сильно боятся, поэтому применяют против них все возможные технологии", - рассказал нардеп.

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Согласно сайту ЦИК, однофамильцы кандидатов в народные депутаты Украины также зарегистрированы по 18, 24, 26, 30, 33, 34, 38, 48, 63, 71, 72, 73, 78, 85, 87, 90, 91, 92, 94, 95, 98, 103, 106, 107, 113, 124, 127, 133, 135, 137, 138, 139, 142, 143, 144, 146, 149, 178, 192, 197, 209, 217, 219 округам.

Напомним, ранее был обнародован полный список мажоритарщиков партии Зеленского.