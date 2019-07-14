Кандидат со свастикой: в Раду баллотируется фанат, выбежавший на поле в нацисткой футболке

Ростислав Карпич баллотируется в Раду / Instagram Р.Карпича

Ростислав Карпич зарегистрирован кандидатом в депутаты Верховной Рады по 213 мажоритарному округу Киева.

Соответствующее фото с удостоверением ЦИК Карпич выложил в своем Instagram.

Отметим, что другое фото с Карпичем облетело Сеть в 2015 году. Тогда он после финала Кубка Украины Динамо – Шахтер на Олимпийском вместе с другими ультрас выбежал на поле.

/ Instagram Р.Карпича

При этом Карпич выбежал на газон с файером в красной футболке с черной свастикой на белом фоне.

Это фото долгое время было в его Instagram, однако со временем Карпич его удалил.

Напомним, ранее в Виннице полиция открыла дело по факту демонстрации фашистских символов фанатами футбольного клуба Нива-В.