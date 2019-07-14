Кандидат со свастикой: в Раду баллотируется фанат, выбежавший на поле в нацисткой футболке

Ростислав Карпич запомнился выбеганием на газон в красной футболке с черной свастикой.
Ростислав Карпич зарегистрирован кандидатом в депутаты Верховной Рады по 213 мажоритарному округу Киева.
Соответствующее фото с удостоверением ЦИК Карпич выложил в своем Instagram.
Отметим, что другое фото с Карпичем облетело Сеть в 2015 году. Тогда он после финала Кубка Украины Динамо – Шахтер на Олимпийском вместе с другими ультрас выбежал на поле.
При этом Карпич выбежал на газон с файером в красной футболке с черной свастикой на белом фоне.
Это фото долгое время было в его Instagram, однако со временем Карпич его удалил.
Напомним, ранее в Виннице полиция открыла дело по факту демонстрации фашистских символов фанатами футбольного клуба Нива-В.