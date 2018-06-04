Скандал в Виннице. Полиция открыла дело из-за футболок фанатов со свастикой: видео

В Виннице полиция открыла дело по факту демонстрации фашистских символов фанатами футбольного клуба "Нива-В" на последнем матче команды.

Данный факт также будет рассматривать КДК ФФУ, так как он отражен в рапортах арбитра и официального делегата встречи, сообщает Sport Arena.

Отметим, инцидент произошел в субботу, 2 июня, в матче последнего тура группы А Второй лиги между "Нивой-В" и "Агробизнесом" (2:0).

Часть болельщиков команды надела на себя футболки красного цвета с изображением свастики, тем самым изображая флаг фашистской Германии.

Поединок между "Нивой" и "Агробизнесом" не имел никакого турнирного значения. В отличие от винничан, команда из Волочиска гарантировала себе выход в Первую лигу.

Напомним, ранее сообщалось, что в Одессе произошел скандал с изображением свастики на стадионе.