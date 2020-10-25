"Мне есть чем заняться": Разумков проигнорировал опрос Зеленского

Дмитрий Разумков проголосовал на выборах-2020 / Укринформ

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков не принимал участия во всеукраинском опросе, который проходит по инициативе президента Владимира Зеленского в день местных выборов.

Об этом спикер парламента заявил журналистам 25 октября во время брифинга на избирательном участке после голосования, сообщает Укринформ.

Отвечая на вопрос, планирует ли он искать волонтеров для того, чтобы все-таки принять участие в опросе Зеленского, Разумков ответил отрицательно: "Мне есть чем заняться. Я еще поработаю сегодня".

Спикер уточнил, что не участвовал в опросе в связи с отсутствием волонтеров на избирательном участке.

"Нет, не отвечал на пять вопросов (президента - ред.) Как бы я ответил? Думаю, это же теоретически закрытый опрос, но будет практика - будем об этом говорить", - добавил глава парламента.

Ранее стало известно о том, что Верховный Суд Украины отклонил иску к президенту Владимиру Зеленскому относительно всеукраинского опроса в день местных выборов 25 октября.

Суд не удовлетвори апелляционную жалобу на решение Кассационного административного суда в деле по иску к президенту.

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