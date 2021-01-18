Перевыборы мэров Борисполя и Новгород-Северского: названы победители

В Борисполе и Новгород-Северском состоялись перевыборы / УНИАН

Победителями выборов мэра в Борисполе и Новгород-Северском стали представители партий Европейская солидарность и Рідний дім соответственно. Об этом свидетельствуют результаты параллельных подсчетов голосов.

Выборы мэра Борисполя

Так, городским главой Борисполя по результатам выборов становится Владимир Борисенко, говорится в сообщении ЕС в Facebook.

"Поздравляем с убедительной победой кандидата от Европейской Солидарности Владимира Борисенко на выборах городского головы в Борисполе!", - сообщили в политсиле.

Выборы мэра Новгород-Северского

В свою очередь, партия Рідний дім объявила победителем в Новгород-Северском своего кандидата Людмилу Ткаченко.

"Согласно параллельному подсчету голосов на выборах Новгород-Сиверского городского головы побеждает Людмила Ткаченко, выдвиженка партии Рідний дім", - говорится в заявлении политсилы в Facebook.

Напомним: