Выборы мэра Кривого Рога: экзит-поллы назвали победителя

Выборы в Кривом Роге - результаты экзит-полла / УНИАН

Во втором туре выборов мэра Кривого Рога победил кандидат от ОПЗЖ Константин Павлов. За него проголосовали почти 59% пришедших на участки избирателей.

Об этом свидетельствуют результаты экзит-пола от Центра исследования развития территорий.

По данным опроса на выходе из избирательных участков, у кандидата от Оппозиционной платформы - За жизнь Павлова 58,86% голосов, а у Дмитрия Шевчика от Слуги народа - 41,14%.

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Ошибка выборки указана в пределах 2,5% - 3%. Опрошены 14 тысяч избирателей (по состоянию на 19:00) на 44 избирательных участках Кривого Рога.

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