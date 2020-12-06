Выборы мэра Кривого Рога: экзит-поллы назвали победителя

Опрошены 14 тысяч избирателей (по состоянию на 19:00) на 44 избирательных участках Кривого Рога.
Во втором туре выборов мэра Кривого Рога победил кандидат от ОПЗЖ Константин Павлов. За него проголосовали почти 59% пришедших на участки избирателей.
Об этом свидетельствуют результаты экзит-пола от Центра исследования развития территорий.
По данным опроса на выходе из избирательных участков, у кандидата от Оппозиционной платформы - За жизнь Павлова 58,86% голосов, а у Дмитрия Шевчика от Слуги народа - 41,14%.
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Ошибка выборки указана в пределах 2,5% - 3%. Опрошены 14 тысяч избирателей (по состоянию на 19:00) на 44 избирательных участках Кривого Рога.
Местные выборы
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Автор: Екатерина Трохимчук