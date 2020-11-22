Названы победители мэрских выборов во Львове, Черкассах, Николаеве и Днепре – опрос

Местные выборы 2020: правила голосования

Местные выборы в Украине запланированы на 25 октября. Украинцы будут выбирать депутатов районных советов и сельских, поселковых и городских голов.​

В населенных пунктах с менее 75 тысяч избирателей местного главу будут выбирать методом простого большинства. А вот в городах с более 75 тысяч избирателей выборы мэров могут проходить в два тура.

Второй тур местных выборов будут проводить в случае, если ни один из кандидатов не набрал абсолютного большинства голосов в первом туре (50% +1 голос). В нем примут участие два кандидата, набравшие наибольшее количество голосов в первом туре.

В выборах городских, сельских, поселковых голов смогут участвовать и самовыдвиженцы, и кандидаты от партий. Выдвижение кандидатов проходило с 15-го по 24 сентября.

Большинство избирателей этой осенью получат по четыре бюллетеня, для избрания: главы населенного пункта — мэра, поселкового/сельского голову; депутатов городского/сельского/поселкового совета; представителей в районный совет; депутатов областного совета.

Жителям Киева выдадут по два бюллетеня — со списком кандидатов в мэры и городской совет.