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Названы победители мэрских выборов во Львове, Черкассах, Николаеве и Днепре – опрос

22 ноября 2020, 20:34

На выборах городского головы Львова победу одерживает Андрей Садовой.

Местные выборы в Украине 2020
В Украине состоялся второй тур местных выборов / УНИАН

В воскресенье, 22 ноября, в Украине состоялся второй тур выборов городских голов в ряде крупных областных центров.

На выборах городского головы Львова, по предварительным данным, победу одерживает Андрей Садовой с 62,8% голосов, говорится в результатах экзит-пола, проведенного студией Савика Шустера, телеканалом Украина 24 и социологической компанией Liberty Report.

Его оппонент Олег Синютка набирает 37,2%.

В первом тур выборов мэра во Львове Садовой набрал 40,09% голосов избирателей (91 тыс. 131 голос), а Синютка – 31,1% (70 тыс. 682).

На выборах городского головы Черкасс победу во втором туре выборов одерживает Анатолий Бондаренко (За майбутнє), у него 54,25% голосов избирателей.

У его соперника - Виктора Евпака (Голос) - 45,75%.

По результатам первого тура выборов мэра Черкасс Бондаренко набрал 37,6% голосов, а Евпак - 19,14%.

На выборах городского головы Николаева лидирует действующий мэр города Александр Сенкевич с результатом в 61,6%, свидетельствуют результаты экзит-пола, проведенного изданием Никвести.

Его соперник - представитель ОПЗЖ Владислав Чайка - получил 38,4% голосов избирателей.

В первом туре выборов мэра в Николаеве Сенкевич набрал 38,94% голосов, за Чайку проголосовали 29,31% горожан.

В Днепре состоялся второй тур местных выборов, где выбирали главу города. Лидирует действующий мэр Борис Филатов, сообщает социологическая служба Социс.

По данным экзит-пола, действующий мэр Днепра Борис Филатов получил поддержку 78,75% избирателей, а его конкурент Загид Краснов - 18,25%.

Местные выборы 2020: правила голосования

Местные выборы в Украине запланированы на 25 октября. Украинцы будут выбирать депутатов районных советов и сельских, поселковых и городских голов.​

В населенных пунктах с менее 75 тысяч избирателей местного главу будут выбирать методом простого большинства. А вот в городах с более 75 тысяч избирателей выборы мэров могут проходить в два тура.

Второй тур местных выборов будут проводить в случае, если ни один из кандидатов не набрал абсолютного большинства голосов в первом туре (50% +1 голос). В нем примут участие два кандидата, набравшие наибольшее количество голосов в первом туре.

В выборах городских, сельских, поселковых голов смогут участвовать и самовыдвиженцы, и кандидаты от партий. Выдвижение кандидатов проходило с 15-го по 24 сентября.

Большинство избирателей этой осенью получат по четыре бюллетеня, для избрания: главы населенного пункта — мэра, поселкового/сельского голову; депутатов городского/сельского/поселкового совета; представителей в районный совет; депутатов областного совета.

Жителям Киева выдадут по два бюллетеня — со списком кандидатов в мэры и городской совет.

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