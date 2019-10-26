Маникюр кошачий глаз – модный и красивый осенний маникюр - 33 фото

Руки – второе лицо женщин, именно поэтому так много времени уделяется ногтям.

Красивый маникюр привлекает внимание и завораживает. Особенный интерес вызывает загадочный маникюр кошачий глаз с эффектом сияния драгоценного камня.

Модный маникюр кошачий глаз – это невероятные переливы, сияние и волшебство на ногтях.

Кошачий глаз, по словам нейл-дизайнеров, уже несколько сезонов к ряду находится на олимпе модных вариантов маникюра.

А полюбили женщины маникюр кошачий глаз за его универсальность – яркие ногти разнообразят любой повседневный образ и подчеркнут красоту вечернего платья.

Модный маникюр кошачий глаз – зеленый, синий, красный

Идеальные и самые правдоподобные цвета гель-лака для маникюра кошачий глаз – все оттенки желтого и зеленого.

Но в 2019 году нейл-стилисты постарались на славу, и теперь маникюр в стиле кошачий глаз стал очень разноцветным. А кто откажется взглянуть на внутреннее сияние любимого цвета?

Фиолетовый и синий маникюр в стиле кошачьего глаза вызывает самые разнообразные ассоциации – от ночного неба со звездами до дна океана. Оттенков – масса, удовольствия будет полно.

Очень популярным стал маникюр кошачий глаз в красном, розовом и бордовом цвете. Вот где море страсти и удовольствия!

Модные в последнее время лаки темных оттенков тоже используют для маникюра кошачий глаз. Подобный маникюр излучает волшебство!

Красивый осенний маникюр кошачий глаз: рисунки

Следует обратить внимание, что в 2019 году маникюр не любит четких границ и правил, поэтому самый модный маникюр – это сочетание всего и сразу.

Кошачий маникюр отлично сочетается с самыми разнообразными рисунками и даже украшениями. Очень часто роспись делается на одном-двух ноготках.

Главред собрал в Instagram самые свежие и самые модные варианты маникюра кошачий глаз.

Читайте такжеМодный огненный маникюр – самый яркий осенний маникюр с огнем - 30 фотоНапомним, ранее сообщалось, красивый осенний маникюр – это ногти коричневого цвета и всех его оттенков. Коричневый маникюр отлично подходит для ногтей любой длины и формы. Главное, подобрать удачный рисунок.