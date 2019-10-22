Модный коричневый маникюр: леопардовый принт, матовый шоколад и стильный френч - фото

Коричневый – цвет осени, поэтому он вполне естественно очень хорошо сочетается с любым осенним образом.

И даже если на вас не давят какие-то обстоятельства и нет надобности соблюдать определенный дресс-код, коричневый маникюр – это не столько о сдержанности, сколько о стиле и дани осени.

Можете быть уверенными – красивый осенний маникюр – это ногти коричневого цвета и всех его оттенков.

Коричневый маникюр отлично подходит для ногтей любой длины и формы. Главное, подобрать удачный рисунок.

Маникюр матовый шоколад

В 2019 году матовые лаки пользуются широким спросом среди модниц, так как отлично приглушают порой надоедливый глянец и делают ногти, да и руки, визуально более изящными.

Декор тут будет излишним. Красивый матовый шоколадный лак и аккуратно его нанесение на ногти – вот и все, что нужно для шикарного бархатного маникюра.

Нейл-стилисты говорят, что шоколадный матовый лак идеально ложится на короткие ногти.

Матовый шоколадный маникюр / Instagram

Маникюр коричневый градиент

Если сложно выбрать определенный оттенок коричневого цвета – бери как можно больше, а то и все.

Маникюр коричневый градиент смотрится превосходно на ногтях любой длины. Подарив каждому ноготку свой особенный оттенок коричневого, вы получите нереально красивый маникюр.

Модный коричневый маникюр градиент / Instagram

Коричневый французский маникюр

Френч уже давно вышел за рамки классики, поэтому модный френч – это разноцветный френч.

Коричневый цвет безупречно подходит для французского маникюра, ведь коричневый и нюдовый – как две части одного целого.

Модный коричневый французский маникюр / Instagram

Хищный принт

Коричневый цвет идеально "дружит" с леопардовым принтом. При этом нейл-дизайнеры не советуют перегружать ногти. "Пятнышки" хищника достаточно нарисовать на одном-двух ногтях.

Хищный принт нисколько не добавит вашему образу злости. Наоборот, маникюр с хищным принтом делает образ более мягким и теплым.

Коричневый маникюр с хищным принтом / Instagram

Главред собрал галерею красивых вариантов модного осеннего маникюра из Инстаграм.

Читайте такжеМодный оливковый маникюр – красивые идеи дизайна для осени 2019 - фотоНапомним, ранее сообщалось, черно-белый маникюр – самый удачный осенний маникюр 2019. Черно-белые ногти гармонично впишутся в любой образ, и благодаря некой универсальности его любят все – и подростки, и девушки, и взрослые женщины.