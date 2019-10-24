Фотогеничный макияж: универсальные советы, лучшие идеи на фото

Грамотный и правильный макияж для фотосессии – это залог красивых фото и успеха всего процесса. Он очень отличается от повседневного и даже вечернего макияжа, поэтому существует несколько правил и секретов фотогеничного макияжа.

Главред разузнал, как правильно сделать красивый макияж на фотосессию, чтобы ваш образ оказался ярким, необычным и незабываемым.

Макияж для фотосессии: главные ошибки и советы, как их исправить

Ошибка номер 1. Недостаточно скрывающий тон с очень матовым или очень влажным финишем

Матовая кожа будет выглядеть "пыльной" и подчеркнет текстуру, как и слишком "мокрая" кожа.

Спасет ситуацию тон со средним или плотным покрытием с натуральным или полуматовым финишем. Такие тона дают максимальное сглаживание рельефа, что очень важно на фото.

Ошибка номер 2. Очень броский цветной макияж глаз тенями без кремовой подложки

Макияж глаз может быть абсолютно разным, и чтобы подчеркнуть яркость, не стоит выбирать только яркие оттенки. Тем более все огрехи тушевки камера беспощадно "вытащит".

Вместо этого подойдет сатиновый макияж в естественной гамме на основе кремовых теней. Сияющий блик на центре подвижного века в тон всегда смотрится выигрышно.

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Ошибка номер 3. Оттеночный бальзам для губ с неровным контуром

Опять же, все можно подать выигрышно, но если в жизни такой макияж губ выглядит естественно, то на камере может быть вид лишь неаккуратных воспаленных губ.

Оттеночный бальзам в макияже для фотосессии стоит заменить натуральным оттенком помады с четким контуром. За счет контура, кстати, можно заметно скорректировать форму губ и увеличить их.

Ошибка номер 4. Отсутствие межресничной проработки карандашом

Для фотосессии просто необходима тщательная прорисовка межресничного пространства, чтобы ресницы не выглядели "лысыми".

Ошибка номер 5. Бледные непрорисованные брови

Макияж на фотосессию похож на вечерний макияж – все черты лица нужно подчеркнуть, сделать выразительнее и ярче.

Так и с бровями – естественные "девственные" брови стоит оставить для повседневного макияжа, для фотосессии их нужно сделать более графичными, обвести контур, и заполнить тенями или помадкой для бровей.

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