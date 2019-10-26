Макияж глаз: как правильно нарисовать стрелки, советы, лучшие идеи на фото

Классические стрелки идут любой девушке, но являются одними из самых сложных в исполнении макияжа глаз. Чтобы получилась красивая стрелка, которая подходит под вашу форму глаз, нужно тренироваться перед зеркалом минимум раз 20, а то и больше.

Главред разузнал, как правильно нарисовать стрелки, все правила, секреты и советы визажистов.

Главные ошибки в рисовании стрелок:

1. Стрелка одинаковой толщины по всей длине или уменьшается к внешней части глаза

Классическая стрелка должна начинаться с тонкой линии и утолщаться к внешнему уголку.

2. Стрелка во внешнем уголке опускается слишком низко (ниже уголка глаза)

Стрелка должна заканчиваться на пересечении с линией нижнего века или буквально на 1 мм ниже.

3. Хвостик стрелки слишком горизонтальный или, наоборот, очень загнутый вверх

Классический хвостик нижней линией является продолжением линии нижнего века

Классические стрелки: правила

Визажисты рассказали, как вычислить идеальную толщину стрелки и длину хвостика: толщина стрелки должна быть в 2 раза меньше, чем зона подвижного века, видимого при открытом глазе. Хвостик по длине должен быть равен толщине стрелки.

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Как нарисовать стрелки: нависшее веко

Если веко нависшее, выполните классическую стрелку и посмотрите при открытом глазе. Если веко "съедает" часть стрелки, дорисуйте необходимую толщину на открытом глазе.

Секреты, как правильно нарисовать стрелки

1. Когда вы рисуете стрелку, то лучше всего это делать с открытым глазом и смотреть прямо. Рука должна чувствовать себя уверенно, поэтому лучше положить локоть на стол или другую поверхность, которая послужит вам удобной опорой. Кстати, не бойтесь рисовать по складке – стрелка может заходить на складку века.

2. Форма и направление стрелки очень индивидуальны. Не существует какого-то единого шаблона, поэтому навык рисования красивых и ровных стрелок приходит с опытом.

3. Очень важно подобрать удобный инструмент, чтобы кончик стрелки получался острым, и удобно было прокрашивать ресничный край. Обрубленный конец еще не украсил ни одну стрелку.

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