Макияж с блестками: модные идеи на фото, советы визажистов

Из модных подиумов тренд на яркий блестящий взгляд перекочевал и в повседневную жизнь – все больше и больше визажистов отдают предпочтение большому количеству блеска, называя глиттер горячим трендом сезона. Блестки наносят везде: на глаза, губы и даже брови.

Главред разузнал, как правильно наносить блестки, глиттер и камни, чтобы макияж получился незабываемым.

Сначала стоит разобраться, в чем разница между блестками, глиттером и стразами.

Блестки – это частицы мелкого помола, которые легко наносить на веко увлажненной кистью и даже подушечками пальцев.

Глиттер - блестки, которые могут быть разной формы (круглые, в форме многоугольника, звезд, сердец), разного размера и цвета. Глиттер, как правило, представлен либо в виде крупных блесток, либо в виде рассыпчатых пигментов.

Стразы – это имитации драгоценных камней, изготовленные из свинцового стекла.

Макияж с блестками – дело нехитрое, если знать, как правильно их наносить. Первое, чем нужно вооружиться – это праймер для век. Благодаря этому продукту блестки будут держаться весь день и не разлетятся по всему лицу.

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Чтобы наносить глиттер и стразы, понадобится клей для ресниц, который в очень малом количестве точено стоит нанести на область кожи – там, где вы хотите поместить стразы.

Залог красивого макияжа с блестками – это сначала сделать макияж глаз и только затем переходить к нанесению тона, а, во-вторых, вооружиться чистой кистью, чтобы стряхнуть с лица остатки блесток.

Последний шаг в нанесении блесток – это зафиксировать всю красоту спреем для фиксации макияжа. Так макияж будет держаться долго и не скатываться.

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