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Макияж бровей: как избежать опасных ошибок

5 ноября 2019, 05:10

Главред разузнал лучшие советы, как правильно сделать макияж бровей.

Макияж бровей: как избежать распространенных ошибок / instagram.com

Брови способны изменить наш взгляд и выражение лица, поэтому имеют огромное значение для целостного образа и восприятия.  

Однако, не все умеют правильно их оформлять, и может получиться настоящий ночной кошмар – черные брови с четким контуром. Главред разузнал самые распространенные ошибки и советы, как правильно сделать макияж бровей. 

Нерастушеванные линии

До прорисовки бровей стоит их тщательно прочесать щеточкой. Это очень важно, ведь после этого брови выглядят намного естественнее и натуральнее. Также прочесывание избавит от слишком темных и четких линий.

Слишком темный оттенок

Визажисты советуют выбирать средство не в тон волос, а чуть светлее, тогда вы не получите смольные брови.

Четкое и темное начало брови

С этой частью нужно быть очень аккуратной. Лучше ее вообще не трогать или прокрашивать с минимальным нажатием на кожу. Если вам это дело в новинку, что эксперты советуют начало брови не прорисовывать.

Бровки домиком

Если есть желание придать изогнутую форму и приподнять уголок, то деать это нужно очень аккуратно. Иначе бровь будет выглядеть нарисованной, а взгляд тяжелым.

Нерастушеванный консилер

Чтобы сделать брови аккуратными и слегка скорректировать форму, можно использовать консилер. Скошенной кисточкой с капелькой средства стоит пройтись по краю брови. Тут главное взять консилер в тон кожи и тщательно растушевать границы, иначе получиться белая линия.

Слишком длинный хвостик

Брови нужно рисовать анатомично, поэтому не забываем о пропорциях человеческого лица. Чтобы понять, где находится хвостик, стоит визуально проложить линию от крыла носа, проходящую через внешний угол глаза.

Много хайлайтера⠀

Не нужно наносить слишком много подсвечивающего пигмента, обильное количество хайлайтера (особенно если оттенок подобран неверно) выглядит некрасиво и портит взгляд.

Не заполнение пустых участков

Чтобы брови выглядели аккуратно и гармонично, необходимо не забывать заполнять пробелы. И, конечно, хорошо растушевывать, чтобы средство легло однородно.

Ранее Главред разузнал, как с помощью макияжа скрыть красный нос.

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