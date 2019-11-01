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Зима близко: как с помощью макияжа скрыть красный нос

1 ноября 2019, 03:44

Главред разузнал, как в морозы перестать быть похожей на красноносого олененка.

девушка, мороз
Эксперты дали советы, как с помощью макияжа спрятать красный нос / lela.io

Зимой часто из-за мороза носовые платочки и капли становятся лучшими друзьями. Однако, работа или учеба не позволяют сидеть дома неделями, и хочется выбраться в свет в культурном виде, и быть больше похожей на принцессу, чем на красноносого олененка.

Главред разузнал у визажистов, как правильно маскировать красный нос, чтобы мороз красиво коснулся лишь щечек и придал им розового оттенка.

Топ советы, как маскировать красный нос

1️. Капли в нос. Это важно, как для сохранения макияжа, так и для безопасности окружающих, чтобы не чихать на них. Кстати, при чихании всегда прикрывайте рот: вы действительно убережете много людей от заражения.

2️. На 10-15 минут жирным слоем стоит нанести на раздраженные шелушащиеся участки масло или густой крем. Можно также использовать бальзам для губ. Потом мягко снимите салфеткой.

3️. Визажисты советуют нанести зеленый корректирующий консилер строго на покраснения похлопывающими движениями. Лучше взять меньше, чем больше, не старайтесь замаскировать сразу все, лишь основную красноту.

4️. Затем нужно нанести сверху тонким слоем консилер в тон кожи, также только похлопывающими движениями. Не стоит брать плотный жидкий консилер, лучше взять что-то более прозрачное и невесомое.

5️. Теперь пудра. Стоит взять пудру с оттенком, и также прихлопывающими движениями "припечатать" предыдущие слои.

6️. И самое важное – эксперты советуют носить с собой в сумочке увлажняющий консилер, который при необходимости спасет макияж.

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В зимний морозный период также стоит правильно подбирать помаду. Не стоит брать очень сияющую или матовую формулу, лучше обратить внимание на классические помады.

Нужно наносить максимально мало продукта, чтобы убрать консилер с губ, и промокнуть салфеткой -  так помаду не придется поправлять. Самое важное: необходимо выбрать оттенок не вашей красной кожи, поэтому визажисты советуют обращать внимание либо на более бежевые или более холодные оттенки.

Когда краснота и воспаление чуть спадут, нужно продолжать увлажнять и питать эту зону, также можно влажным махровым полотенцем мягко пройтись по шелушениям и снять их часть.

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