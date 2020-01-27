Какая коса – такая судьба: как волосы влияют на судьбу женщины

Длина волос влияет на судьбу женщины / Instagram

Если вам довелось в своей жизни стричь волосы коротко, потом вы их отращивали и покоряли окружающих роскошными блестящим волосами, то у вас есть четкое представление о том, как длина волос влияет на многое из того, что происходит с нами в жизни.

Длина волос влияет на судьбу, она способна кардинально изменить нашу жизнь. И это вовсе не высокопарные слова. Ведь наши волосы – это наша сила и энергия. И наши волосы отчетливо демонстрируют, в каком состоянии наш организм.

Свой непосильный вклад в изучение силы волос и того, насколько они влияют на жизнь женщины, внесли биоэнергетики.

Как волосы влияют на судьбу женщины

Так вот, первый вывод биоэнергетиков вас крайне удивит. Оказалось, что длина волос влияет на личную жизнь женщины. Волосы и судьба женщины очень сильно связаны, отмечают эксперты. Одних волосы спасают и делают счастливыми, других превращают в старых дев и одиночек. Формула до банальности проста: чем больше волос – тем более положительной энергией обладает женщина, и чем их меньше – тем более негативная энергетика у женщины.

По словам биоэнергетиков, сама природа подсказывает нам, какими должны быть наши волосы. Отсюда и возникает, что чем старше женщина – тем короче должны быть волосы. Вполне логично: волосы становятся более жесткими, не блестят, тускнеют, поэтому их нужно срезать. А вот в молодости волосы излучают свет и жизнь, этим самым привлекая внимание противоположного пола.

Также биоэнергетики отметили, что все связи в мире построены на феромонах, а длинные волосы выделяют их сильнее всего. Поэтому найти своего суженого поможет чарующая сила длинных локонов.

Тут, наверное, набросятся скептики, и скажут, что от волос ничего не зависит. Конечно, обаяние женщины, ее фигура, взгляд, лицо – это все тоже имеет значение. Но силу волос исключать нельзя, ведь мужчины оценивают волосы!

Какие прически нравятся парням

Многочисленные социологические исследования красноречиво свидетельствуют о том, что, в первую очередь, парней и мужчин сводят с ума девушки с длинными волосами и вьющимися локонами. Вот смотрят – глаз оторвать не могут, дар речи теряют – настолько сильный магнетизм у шикарных волос.

На втором месте прическа конский хвост или объемный хвост. Парни и мужчины восхищаются девушками, которые завязывают волосы в хвост. Если при этом волосы здоровые, красивые – вряд ли кто-то устоит от того, чтобы не поддаться чарам волос.

Замыкает тройку самых соблазнительных причесок коса. Учитывая то, что коса давно вышла за грань классической, и подразумевает потрясающую косу в стиле бохо, или французскую косу наоборот, то глаз от вас будет сложно оторвать.

Какие прически отпугивают мужчин

Длина волос имеет значение, но все же, есть исключения. Если вы решитесь нарастить волосы и сделать дреды – будьте готовыми к тому, что очередь за вами не выстроится. Да, дреды магически приковывают взгляды – но это скорее удивленные взгляды, и восхищением там и не пахнет. В наших широтах так точно. Поэтому дреды - прическа, которая не нравится мужчинам.

Стрижка под мальчика нравится мужчинам только в случае, если у девушки лицо куколки. И то ненадолго. Не стоит испытывать отношения стрижкой под мальчика, ведь что бы там не говорили мужчины – женщина для них должна быть женственной.

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