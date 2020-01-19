Модное окрашивание волос 2020: топ-7 горячих трендов в покраске волос фото

У моды 2020 почетная миссия – она открывает новое десятилетие, поэтому сейчас происходят кардинальные изменения во всех модных тенденциях. Волосы эта участь не миновала. Если в предыдущие годы окрашивание волос в технике балаяж было на самой вершине популярности, то в 2020 году ветер подул в другую сторону.

Конечно, забегая наперед, отметим, что балаяж благодаря красивым бликам и шикарному объему, который получается в результате окрашивания, останется в моде. Тем нее менее, акценты сместились в сторону яркости.

Также важно отметить вот что – 2020 год взял курс на здоровье волос и сияние. Поэтому совершенно не важно, окрашиваете вы волосы, или у вас свой цвет волос – следите за их состоянием.

Главред собрал фотогалерею самых модных вариантов покраски волос 2020.

Модные волосы 2020: горячие тренды

В моде чистые насыщенные цвета

Наверное, многие уже устали от смешанных цветов и техник окрашивания, которые создают плавный переход одного цвета волос в другой. Модные волосы 2020 – это однотонные, яркие, лаконичные цвета. Красный, рыжий, черный, шоколадный, блонд в чистом виде – все это без примеси других красок стало модной тенденцией, которая открывает новое десятилетие.

Контрасты – модная тенденция 2020

Одним из значимых модных трендов 2020 стали неожиданные, в некоторой степени, смелые решения в покраске волос. В моде резкие контрасты – черный верх, белый низ, половина головы блонд, половина черная. Главное, не бояться, а позволить себе быть свободной – хотя бы в окрашивании волос.

Найти свой особенный цвет волос 2020

В 2020 году в моде все яркие цвета волос – розовый, красный, зеленый, фиолетовый, черный, коричневый и так далее. Ваша задача – подобрать то, что сделает вас привлекательнее и подчеркнет все ваши достоинства. Важно отметить, что так как синий цвет входит в число главных цветов 2020 года, то синие волосы в тренде.

Балаяж – красиво, можно, но уже не модно

Как мы уже выше сообщили, балаяж уходит в прошлое, хотя в 2020 году он все еще, так сказать, фигурирует в трендах. Тем не менее, модные волосы 2020 – это светлые волосы вверху, а нижняя часть темная.

В тренде окрашенные кончики волос

В 2020 году в моду вошел яркий тренд – окрашивание только кончиков волос. Яркая цветная "ленточка" на волосах красиво обрамляет общий силуэт прически, плюс выглядит очень эффектно и завораживающе.

Отросшие корни опять в моде

Можно с облегчением вздохнуть – в 2020 году не нужно бежать в салон красоты, как только начали виднеться корни окрашенных ранее волос. Чем длиннее будут ваши корни, тем круче вы будете выглядеть.

Рыжие волосы - писк моды

Наверное, ввиду того что главным цветом 2020 стал оттенок красного - алое пламя, писк моды 2020 – рыжие волосы и всевозможные оттенки красного. Брюнетки могут выбирать цвета с примесью коричневого, блондинки – более светлые оттенки красного и рыжего. В любом случае - если хотите ощутите себя на гребне модной волны – становитесь рыжими.

Читайте такжеПрически 2020 на средние волосы – самые модные тренды в укладке волосНапомним, ранее сообщалось, в моду возвращается женская стрижка шегги - ретро-стрижка из 70-х и 80-х, которая тоже будет господствовать в 2020 году. Но шегги 2020, или шэг, как ее еще называют, - выглядит немного иначе, чем то, что было в 80-х. В 2020 году стрижка шегги стала еще более многослойной и текстурной. Стрижка шегги 2020 выглядит более утонченно.