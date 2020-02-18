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Эти фокусы уже не работают: что нельзя надевать женщинам 40+ фото

Адриана Бубновская

Фэшн-эксперт, журналист

18 февраля 2020, 22:00

Никто не призывает становиться старушками – вещи должны визуально омолаживать. Но если вещь не ваша, то вместо омолаживающего эффекта вы получите +10 лет.

  • Модные ошибки в гардеробе женщин 40+ Instagram
  • Модные ошибки в гардеробе женщин 40+ Instagram
  • Модные ошибки в гардеробе женщин 40+ Instagram
  • Модные ошибки в гардеробе женщин 40+ Instagram
  • Модные ошибки в гардеробе женщин 40+ Instagram
  • Модные ошибки в гардеробе женщин 40+ Instagram
  • Модные ошибки в гардеробе женщин 40+ Instagram
  • Модные ошибки в гардеробе женщин 40+ Instagram
  • Модные ошибки в гардеробе женщин 40+ Instagram
  • Модные ошибки в гардеробе женщин 40+ Instagram
  • Модные ошибки в гардеробе женщин 40+ Instagram

У всех нас есть знакомые дамы, которые застряли в юношестве – это отчетливо видно по тому, как они одеваются.

Такие женщины любят яркие молодежные вещи, стараются краситься, как ровесницы их сына или дочери, и носят яркие вещи со стразами, короткие топы и джинсы, которые следовало бы выбросить.

Такие женщины пытаются мысленно догнать время и продемонстрировать всему миру и своим подругам, что они не стареют.

Как бы ни так!

Мы меняемся, и это нормально. А еще важно понять, что у каждого возраста свои правила, свои прелести и не нужно отвергать то, что естественно – как после весны наступает лето, потом осень и зима.

Никто не призывает становиться старушками – вещи действительно должны визуально омолаживать. Но если вещь не ваша, то вместо вожделенного омолаживающего эффекта вы в ответ получите +10 лет.

Главред узнал, какие ошибки допускают женщины от 40 лет при выборе одежды, которые их дико старят.

Что нельзя надевать женщине за 40 лет

Приталенные вещи и мини

Если вам немного за 40 лет, то отдавайте предпочтение вещам в стиле оверсайз. Силуэт должен быть прямым или полуприталенным -  не надевайте приталенные блузки, платья и юбки, это будет выглядеть так, словно вы откопали вещь в старом шкафу – и не важно, дорогая вещь или дешевая. И в гардеробе женщины за 40 не должно быть мини юбок – какими бы красивыми не были ваши ноги.

Кружева и стразы

Если вы думаете, что блуза или спортивный костюм с кружевами, стразами и всевозможный декором продемонстрирует миру, какая вы интересная личность, то вы глубоко заблуждаетесь. Единственное, что о вас будут думать окружающие – что у вас совершенно нет вкуса.

Низкая талия

Желание выглядеть соблазнительно заставляет нас надевать юбки и брюки с заниженной талией. И тут нас тоже ждет провал – мы становимся в глаза окружающих вульгарными. Следует отдать предпочтение джинсам со средней или высокой посадкой, это касается также и юбок.

Короткие пиджаки и свитерочки

Короткие пиджачки и свитерочки позволяют нам чувствовать себя молоденькой студенткой, а выглядим мы при этом как старушки. Если не хотите ловить на себе удивленные взгляды, тогда проведите ревизию вашего гардероба и раздарите свои короткие пиджаки и свитерочки. На женщинах 40+ роскошно смотрятся удлиненные пиджаки и кордиганы.

Декольте

Когда вам было 20, то, наверняка, вы, как и все ваши подруги, пытались самоутвердиться и почувствовать свою сексуальность, и вряд ли вы могли отказаться от глубокого декольте – наоборот, прозрачные соблазнительные топы, демонстрирующие прелести и нижнее белье – это было своего рода "маст хев". Гормоны играли, и это было важно. В зрелом возрасте женщина должна акцентировать внимание на других достоинствах и не использовать дешевые трюки для привлечения внимания.

Читайте такжеВесенний маникюр - в моду вернулись ногти из 70-х и желтый маникюр фотоНапомним, ранее эксперты в области красоты доказали, что многие женщины не умеют смывать макияж. Более того, они эту ежедневную процедуру выполняют так, что потом быстро превращаются в старушек.

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