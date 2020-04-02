Окрашивание волос дома: 7 самых больших заблуждений

Окрашивание волос обросло мифами / Instagram

Сложные жизненные обстоятельства, о которых, если честно, не хочется лишний раз вспоминать, не только перекроили наш повседневный ритм, так еще и украли у нас возможность пойти в салон красоты и привести себя в порядок.

Ох, как просятся, уже, наверное, корни на окрашивание. Лучше не откладывайте решение этой проблемы на потом – вы вполне сами можете покрасить волосы в домашних условиях. Самое главное – не дать ситуации, которая происходит, подорвать уверенность в себе. Ведь как говорят врачи – не падайте духом, побольше улыбайтесь и позитивно мыслите. Так вот, чтобы настроение поднялось, вера в себя и в светлое будущее никуда не улетучилась, нужно уделить себе немного времени и обновить цвет волос.

Только не надо сразу отказываться от этой идеи по причине того, что когда-то подруги или коллеги на работе рассказали вам ужасы о том, во что превратились их волосы после домашнего окрашивания.

Более того, не стоит пользоваться "моментом" и вообще отказываться от окрашивания волос.

Независимо от того, скрываете ли вы седину, которая появилась у вас очень рано, или балуетесь окрашиванием по своему естественному оттенку, существует множество сказок об окрашивании волос, в которые в 2020 году верить не то, что стыдно, а грешно.

Главред собрал самые распространенные заблуждения об окрашивании волос, в том числе и в домашних условиях. Не верьте в эти сказки, и позволяйте себе больше радостей в жизни – вы этого заслуживаете.

Заблуждение 1

Волосы можно красить только в салоне красоты

На самом деле не нужно тратить много денег на окрашивание волос в салоне красоты и не нужно ждать, когда этот салон красоты откроется. Дело в том, что в продаже есть много безопасных и эффективных вариантов для окрашивания волос. Если это ваш первый раз, выберите краску для волос без амиака, и следуйте инструкциям – обратите внимание, что в зависимости от вагео цвета волос конечный результат может быть разным, и для достижения нужного оттенка нужно определенное время. Не фантазируйте, прочитайте инструкции на коробке /листовке, и все будет в порядке.

Заблуждение 2

"Домашний" набор для окрашивания волос неудобный

На самом деле сегодня комплекты для окрашивания волос в домашних условиях очень удобны, и бояться нечего. Нужно просто четко выполнять инструкцию, а не импровизировать, что нужно дольше держать краску, к примеру.

Заблуждение 3

Нужно мыть волосы сразу после окрашивания

На самом деле вам следует подождать минимум 72 часа, прежде чем мыть волосы после окрашивания. Почему? Дело в том, что именно столько времени требуется, чтобы кутикула волос полностью закрылась, что сохранит цвет. Как только вы снова начнете мыть волосы, используйте теплую или прохладную воду, чтобы предотвратить высыхание прядей.

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Заблуждение 4

Волосы можно красить в любое время

На самом деле нужно окрашивать волосы, которые были вымыты минимум 24 часа назад, в идеале - 48, потому что натуральные масла защитят кожу головы от любого раздражения. Чистые волосы могут помешать равномерному распределение цвета.

Заблуждение 5

Окрашивание "съедает" объем волос

На самом деле осветлители, которые используются для окрашивания волос, вызывают набухание кутикулы, поэтому отдельные пряди кажутся более толстыми и полными. Поэтому окрашивание придает объема волосам, а не наоборот. Если объем ушел, тогда быстрее красьте волосы.

Заблуждение 6

Любое окрашивание волос портит волосы

На самом деле, даже обычная расческа и фен могут превратить ваши волосы в нечто ужасное. Чтобы этого не было, и окрашивание не закончилось плачевно, научитесь ухаживать за волосами. Существует множество простых рецептов масок для волос, которые включают ингредиенты, которые легко можно найти дома, чтобы помочь волосам выглядеть роскошно. Запомните, пока вы заботитесь о своих замках, вам не нужно так сильно беспокоиться.

Заблуждение 7

Если покрасила волосы – то уже навсегда

На самом деле это не так. Покраска ваших волос – это полностью ваш выбор. Если вы покрасили волосы, то это вовсе не означает, что свой родной цвет вы потеряли навсегда. Конечно, если вы высветлили волосы, что пигмент волос будет немного утерян, что может привести к преждевременному поседению. Но если вы используете качественные краски для волос, эта проблема вас не коснется.

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