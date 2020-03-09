Пикси-кроп и шегги-боб – новые модные стрижки на короткие волосы 2020: фото

Телевизионная реклама навязала нам мысль о том, что у красивой и роскошной женщины обязательно должны быть шикарные длинные волосы. Эта мысль устарела и давно требует корректировки.

Не всегда длинные волосы играют в пользу женщины и омолаживают ее – наоборот, утяжеляют образ и визуально добавляют лет, что совершенно неприемлемо.

Также иллюзорна мысль о том, что короткие стрижки – это удел женщин солидного возраста. Отбросьте все эти стереотипы, и взгляните, сколько появилось потрясающих женских стрижек, которые отлично молодят, добавляют образу легкости и непринужденности, делают женщин более уверенными в себе, а девушек-подростков – прогрессивными. Конечно, без модного окрашивания тут не обошлось, но результат себя оправдывает.

Более того, американские ученые доказали, что прически на короткие волосы оставляют о женщинах наиболее позитивное впечатление, нежели обладательницы длинных волос. Также женщины с короткими волосами кажутся окружающим более умными и компетентными.

Важно отметить вот еще что: короткие стрижки отлично уравновешивают лицо - конечно, при условии, что вы попадете не к парикмахеру из ближайшего ларька, где все стригут под одну гребенку, а к настоящему профи, который увидит все ваши плюсы и минусы и сможет "подогнать" стрижку под лицо.

И даже если вы носите длинные или средние волосы всю жизнь, потому что кто-то где-то вам сказал, что только это – ваш единственный и самый выигрышный образ – попробуйте на миг поверить в то, что среди модных женских стрижек 2020 есть та, которая раскроет вас с неожиданной для вас стороны.

В общем, у коротких стрижек масса преимуществ. Главред собрал самые свежие варианты модных стрижек на короткие волосы 2020 в фотогалерею – посмотрите, возможно, вдохновитесь на новый имидж.

Модные короткие стрижки 2020 и прически - свежие тренды на весну

Универсальная стрижка пикси

Стрижка пикси подходит всем, так как не обязательно должна быть очень короткой. Модная длинная асимметричная челка, которую мастер сделал с умом, поможет укоротить длинное лицо, сделать более узким круглое лицо, перенести акцент на глаза и смягчить острые углы при помощи легких волн.

Всегда неповторимый боб

Стрижка боб дарит нам сразу несколько стилей – это и повседневный, грубо высушенный современный образ и, наоборот, вытянутые гладкие пряди, которые добавляют образу элегантности.

Также можно сделать рваные пряди, которые отлично отвлекут внимание о круглых и пухлых щек. Кроме того, не забывайте модные в 2020 году кудри, которые добавят образу некой романтичности. Важен также цвет волос, от которого зависит конечный результат – одна и та же стрижка на натуральных волосах и блондинистых смотрится по-разному. Сделайте модное окрашивание балаяж, которое благодаря переливающимся бликам добавит вашей шевелюре шикарного объема.

Очаровательная стрижка пикси-кроп

Асимметричная стрижка пикси с удлиненной челкой с одной стороны и выбритым виском с другой – это самый модный вариант пикси весна 2020. Стрижка подчеркивает красивые черты лица. Еще один модный вариант пикси-кропа – это удлиненные пряди в области челки и макушки, и более короткие, слегка выбритые виски и нижняя часть затылка. Это стрижка, которая завораживает!

Эффектная стрижка шегги-боб

Это что-то новое. С одной стороны – элементы лохматой стрижки шегги, которая включает пряди разной длины, которые стригут хаотично. С другой стороны – всеми любимый боб с укороченным затылком и удлиненными прядями спереди. Стрижка шегги-боб очень эффектна, неординарна, а если при этом волосам подарите немного яркого цвета, то получится модная прическа на весну 2020.

Потрясающая стрижка шегги-каре

Это удивительная женская стрижка 2020 на весну, которую обрамляет красивая прямая челка. Кстати, челка без филировки, и выглядит она очень круто. Эта чудо-стрижка похожа на каре, но текстура волос – многослойная: пряди разной длины добавляют объема. Такие пряди можно слегка подкрутить. С одной стороны – хаос на голове, с другой прямая челка и линия каре. По длине – на уровне подбородка, можно чуть длиннее.

Читайте такжеСамые модные прически и стрижки для кудрявых волос на весну 2020 - фотоНапомним, ранее сообщалось, сейчас в моде удлиненное каре. Чтобы эта стрижка, которую, кстати, еще называют лоб, добавила вашим волосам объема, стилисты советуют передние пряди укорачивать. Если вы при этом покрасите волосы – скажем, в блондинистый оттенок или добавите несколько прядей цвета карамели на темные волосы, - то получится очень стильный образ.