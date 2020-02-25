Женские стрижки на тонкие волосы – модные прически 2020 для объема: фото

Красивые густые волосы – мечта едва ли не каждой женщины. Особенно желание иметь роскошную шевелюру усиливается ближе к весне, когда головные уборы кажутся на верхних полках в шкафу, ведь они свою миссию уже почти выполнили.

Тонкие волосы – не повод грустить. Наоборот, это повод задуматься над тем, как стать лучше и красивее. Сегодня в моде много стрижек и причесок, которые призваны превращать в сногсшибательных красоток тех, у кого волосы от природы лишены объема.

От того, насколько гармонично стрижка подойдет вам, и справится с возложенной на нее ответственной миссией – визуально сделать волосы более густыми – зависит ваша самооценка и настроение.

Заботливая мода 2020 подготовила много приятных сюрпризов для обладательниц тонких волос – единственное, что от вас требуется – не бояться изменений и становиться лучшей версией себя.

Главред собрал фотогалерею женских стрижек на тонкие волосы 2020 – пролистайте ее, а вдруг там найдете что-то родное – стрижку, в которую влюбитесь с первого взгляда.

Модные стрижки 2020 на тонкие волосы – горячие тренды года

Удлиненное каре

Сейчас в моде удлиненное каре. Чтобы эта стрижка, которую, кстати, еще называют лоб, добавила вашим волосам объема, стилисты советуют передние пряди укорачивать. Если вы при этом покрасите волосы – скажем, в блондинистый оттенок или добавите несколько прядей цвета карамели на темные волосы, - то получится очень стильный образ.

Стрижка боб

Еще один вариант, который позволит добавить волосам объема и сделать их визуально более густыми – это сделать стрижку удлиненный боб. Суть ее в том, что спереди волосы должны быть длиннее, чем на затылке. Сделайте легкие волны, и вы будете в восторге от результата.

Стрижка шегги

Хорошо все-таки, что мода периодически возвращается. Стрижка шегги, которая сейчас переживает настоящий ренессанс, позволяет без особых добавить объема коротким, средним и длинным волоса. Женская стрижка шегги на тонкие волосы 2020 – это хаотичные пряди, которые в результате делают шевелюру лохматой и роскошной. Оригинальная челка шторка, которая растекается по сторонам, усилит эффект.

Ассиметричные стрижки

Если с одной из сторон пряди оставить более длинными, то, словно по мановению волшебной палочки, ваши волосы будут выглядеть более привлекательно. Сместятся акценты на линию среза, и совершенно уже не важно, тонкие волосы или густые.

Многослойные стрижки

Наверное, с этого варианта стоило бы начинать. Стоит немного разнообразить волосы слоями, как сразу же волосы станут более густыми. Сделайте каскад на средние или длинные волосы, и сами убедитесь, насколько красивыми стали ваши волосы. Тут уместно было бы еще покрасить волосы в модной технике балаяж – переливающиеся блики добавят вожделенного объема волосам.

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