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Женские стрижки для круглого лица - самые модные прически 2020: фото

Адриана Бубновская

Фэшн-эксперт, журналист

23 февраля 2020, 04:23

Удачно подобранная женская стрижка для круглого лица подчеркнет ваши лучшие черты - красивую улыбку, большие глаза, в которых можно утонуть, и ямочки на щеках.

  • Женские стрижки для круглого лица Instagram
  • Женские стрижки для круглого лица Instagram
  • Женские стрижки для круглого лица Instagram
  • Женские стрижки для круглого лица Instagram
  • Женские стрижки для круглого лица Instagram
  • Женские стрижки для круглого лица Instagram
  • Женские стрижки для круглого лица Instagram
  • Женские стрижки для круглого лица Instagram
  • Женские стрижки для круглого лица Instagram
  • Женские стрижки для круглого лица Instagram
  • Женские стрижки для круглого лица Instagram
  • Женские стрижки для круглого лица Instagram
  • Женские стрижки для круглого лица Instagram
  • Женские стрижки для круглого лица Instagram
  • Женские стрижки для круглого лица Instagram
  • Женские стрижки для круглого лица Instagram
  • Женские стрижки для круглого лица Instagram

Когда расцветают подснежники и тюльпаны, а воздух наполняется первыми робкими, но такими манящими запахами весны, каждая женщина волей-неволей стремится к обновлению. И стрижка в списке того, что хочется обновить в себе в первую очередь, находится чуть ли не на вершине.

Потому что стрижка для женщины – это часть лица и даже больше, потому что можно не накрасить глаза и губы, но не привести в порядок голову настоящая женщина не сможет.

При выборе стрижки важно руководствоваться не только тем, что в моде, но учитывать форму лица.

Если у вас круглое лицо, то неправильная прическа может визуально сделать лицо полным, чего допускать нельзя. В то же время удачно подобранная женская стрижка для круглого лица подчеркнет ваши лучшие черты - красивую улыбку, большие глаза, в которых можно утонуть, симпатичные ямочки на щеках и аккуратный носик.

Главред собрал фотогалерею модных причесок для обладательница круглого лица – посмотрите, там представлены варианты на разную длину волос.

Модные женские стрижки для круглого лица в 2020 году

Короткая стрижка шегги

Многослойная стрижка шегги, которую называют лохматой стрижкой, отлично подходит для женщин с круглой формой лица. Суть ее в том, что стригутся пряди в хаотичном порядке, благодаря чему можно хорошо уравновесить изгибы лица.

Женские стрижки для круглого лица
Стрижка шегги 2020 / Instagram

Волнистый боб

Модная стрижка боб, суть которой – это укороченный затылок и удлиненные пряди спереди – визуально сделает лицо более узким, если уложить волосы легкими волнами. Красивые изгибы добавят образу привлекательности.

Каскад

Многослойная стрижка каскад на длинные или средние волосы позволит скрыть то, что мешает – щеки и подбородок. Все это возможно благодаря прядям, которые красиво обрамляют лицо.

Удлиненное прямое каре

Прямое удлиненное каре с челкой и ровными, тупыми срезами сместит акценты в вашем образе. Если вы добавите немного яркого цвета и легкие волны – то все, что вас смущало, исчезнет, как и не бывало.

Женские стрижки для круглого лица
Женские стрижки для круглого лица - прямое каре / Instagram

Волнистые средние волосы

Обратите внимание, что любая средняя стрижка с легкими волнами – это самое удачное решение, которое поможет легко уравновесить лицо и даже визуально омолодить его.

Драматические волны

Если у вас длинные волосы и круглое лицо, то вам следует обратить внимание на крупные, можно даже сказать драматические волны. Это очень эффектный вариант укладки длинных волос для круглолицых красавиц.

Пикси-боб с андеркатом

Если вам больше по душе короткие волосы, тогда обратите внимание на стрижку боб с выбритым виском. Стрижка пикси - самая удачная короткая стрижка дял круглого лица, которая визуально переносит акцент на глаза.

Женские стрижки для круглого лица
Женские стрижки для круглого лица - пикси с андеркатом / Instagram

Острая асимметрия

Асимметричная стрижка — это хороший вариант для тех, кто хочет визуально сделать круглое лицо более худым. Выберите яркий цвет и боковые пряди с перьями, чтобы дополнить этот сильный силуэт.

Читайте такжеМода 2020 весна – в моду вернулись брюки-карго и кожаные штаны: фотоРанее сообщалось, в 50 лет жизнь только начинается, и женщина по-настоящему начинает думать о своем счастье – появляются новые хобби, она позволяет себе то, что в силу обстоятельств или отсутствия времени не могла позволить себе раньше. И на этом жизненном этапе женщина кардинально пересматривает свою внешность. В первую очередь, ревизию проходит прическа!

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