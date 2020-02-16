Самые модные стрижки для женщин после 50 лет с молодящим эффектом фото

Женщины, которым сегодня 50 и выше лет, часто вспоминают, что когда им было 20 и даже 30 лет, то все, кто старше, казались им глубоко взрослыми и даже старыми. Все мы так или иначе становимся заложниками стереотипов и ложных убеждений. А когда нам 50, то, оглядываясь на прошлое, видим собственные глупые ошибки, переживания там, где они были совершенно не нужны, и четко знаем, чего хотим от жизни.

В 50 лет жизнь только начинается, и женщина по-настоящему начинает думать о своем счастье – появляются новые хобби, она позволяет себе то, что в силу обстоятельств или отсутствия времени не могла позволить себе раньше. И на этом жизненном этапе женщина кардинально пересматривает свою внешность. В первую очередь, ревизию проходит прическа!

Ошибается тот, кто думает, что в 50+ женщины не особо обращают внимание на свою внешность – наоборот, они как раз ищут свой уникальный образ и такую стрижку, которая гармонично подойдет и годы лишние уберет, то есть омолодит.

А когда любимая стрижка найдена, женщины стараются не особо менять имидж. И тут важно понять одно – стрижка может уйти в прошлое, но классика – всегда в моде, только следует осовременить ее незначительными на первый взгляд, но крайне важными штрихами.

Главред узнал, какие стрижки для женщин после 50 лет будут в тренде в 2020 году – посмотрите фотогалерею, наверняка вы найдете что-то интересное для себя.

Модные стрижки 2020 для женщин 50+

Длинные волосы с локонами

Неизвестно, кто это придумал, но многие стилисты как под копирку твердят – чем старше женщина, тем короче должны быть волосы – потому что они уже тусклые, не так блестят, и вообще – длинные волосы – удел молоденьких девушек.

Только это опять стереотип. Современные средства по уходу за волосами и краски для волос позволяют волосам выглядеть роскошно в любом возрасте. Если у вас красивые длинные волосы, сделайте легкие кудри и будете выглядеть элегантно. Конечно, не забывайте про форму и текстуру. И маленький совет – лучше волосы зачесывать назад, открывая лицо – свисающие пряди на лицо – прошлый век.

Многослойные стрижки на длинные волосы

В противовес локонам, которые требуют мороки, можете сделать модную стрижку каскад на длинные волосы и рапсодию. Такой вариант добавим объема волосам, красивую форму, и потребует минимум времени для укладки – придется волосы помыть и аккуратно высушить.

Запомните, стрижка каскад для женщин за 50 лет начинается на уровне ушек – пряди постепенно стригутся до самого низа шевелюры. Ни в коем случае не выше, иначе от модной стрижки останется одно лишь название.

Женская стрижка на длинные волосы рапсодия – это красивое наслоение прядей, при этом в области макушки стригутся пряди примерно одинаковой длины. Стрижка рапсодия 2020 подразумевает легкие пряди и удлиненную челку.

Женская стрижка лонг боб

Если у вас красивые густые волосы, не стоит их сразу укорачивать. Вы должны попробовать роскошную женскую стрижку удлиненный боб. Суть удлиненного боба в том, что сзади волосы чуть короче, а спереди идут на удлинение. Удлиненный боб обладает потрясающим омолаживающим эффектов, вы будете выглядеть стильно и чувствовать себе прекрасно.

Волосы можно для эффекта слегка подкрутить, а можно красиво вытянуть волосы – оба варианта заслуживают вашего внимания.

Градуированный лонг боб 2020 – вариант, популярность которого сейчас на пике. С такой стрижкой у волос появится объем и пышность, также внешне они будут казаться гуще.

Многослойные средние волосы

Если вы морально и физически устали от длинных волос, а короткая стрижка – это слишком кардинальное решение для вас, и вы к нему еще не созрели, тогда средние многослойные прически – то, что станет для вас идеальным выбором. Важно добавить объема волосам, сделать красивую форму.

Можете сделать стрижку каскад, правда, крайне важно, чтобы ваш мастер не был "криворуким", и "подогнал" каскад под ваши особенности – плюс открыл, а недостатки, если есть, замаскировал. В идеале длинные пряди идут до уровня плеч, а слои ближе к верху укорачиваются.

И еще - знайте, что многослойная стрижка на средние волосы каскад отлично освежает лицо и молодит.

Стрижка боб 2020

Боб 2020 – это роскошная женская стрижка, которая визуально очень похожа на классическое каре. Но есть одна важная особенность - затылок намного короче тех прядей, которые обрамляют лицо. То есть спереди пряди длиннее, а сзади – короче.

Стрижку боб в этом сезоне нужно укладывать аккуратно, все пряди должны быть четкими и не торчать.

И подумайте о покраске волос – цвет волос способен на настоящие чудеса – освежит вас, омолодит, украсит и вернет ощущение уверенности в себе.

Удлиненный пикси

Если держите путь в сторону коротких стрижек, тогда выбирайте стрижку пикси, но не в ее классическом исполнении, а слегка удлиненную сзади. Слегка удлиненный затылок будет смотреться в разы выигрышнее, нежели короткий классический. Вы точно почувствуете себя беззаботной девушкой, которая порхает, словно птичка. Легкие, тонкие челки добавят образу женственности.

Крайне важно стрижку пикси укладывать – добавлять волосам объема. Для этого нанесите пенку для укладки волос перед тем, как будете их сушить. Можете закрутить несколько модных кудряшек– кудри сейчас в моде!

Читайте такжеСамые модные стрижки 2020 для женщин 40+, которые отлично молодят фотоНапомним, ранее сообщалось, преимуществом асимметрических коротких стрижек является также то, что можно получить умопомрачительный результат практически на любых волосах – тонких, жестких или непослушных кудрявых.