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Модные асимметричные стрижки с потрясающим эффектом омоложения фото

Адриана Бубновская

Фэшн-эксперт, журналист

10 февраля 2020, 06:11

Можно изменить образ без резких движений. Многоликая асимметрия в виде челки в умелых руках мастера добавит любой стрижке изюминки - вы только захотите.

  • Асимметричные стрижки 2020 Instagram
  • Асимметричные стрижки 2020 Instagram
  • Асимметричные стрижки 2020 Instagram
  • Асимметричные стрижки 2020 Instagram
  • Асимметричные стрижки 2020 Instagram
  • Асимметричные стрижки 2020 Instagram
  • Асимметричные стрижки 2020 Instagram
  • Асимметричные стрижки 2020 Instagram
  • Асимметричные стрижки 2020 Instagram
  • Асимметричные стрижки 2020 Instagram
  • Асимметричные стрижки 2020 Instagram
  • Асимметричные стрижки 2020 Instagram
  • Асимметричные стрижки 2020 Instagram
  • Асимметричные стрижки 2020 Instagram
  • Асимметричные стрижки 2020 Instagram
  • Асимметричные стрижки 2020 Instagram
  • Асимметричные стрижки 2020 Instagram
  • Асимметричные стрижки 2020 Instagram

Одна небольшая деталь, легкий штрих способны кардинально изменить нашу внешность, добавить образу харизмы и сделать нас более привлекательными. А бывает так, что всего одна линия среза волос в стрижке может сотворить чудо и вы сразу будете выглядеть умопомрачительно и безумно модно.

Ничто так не обновляет женщину, как асимметричная стрижка, суть которой в небольшой хитрости – с одной стороны волосы длиннее, а с другой - короче.

Кстати, длина – не помеха, такую манипуляцию можно проделать на коротких, средних и длинных волосах, но она того стоит, ведь эффект – невероятный.

Также важно отметить тот факт, что асимметричные стрижки отлично молодят – лет 10 точно можете "сбросить".

Всего один срез – и вы будете выглядеть неординарно, ярко и стильно, несмотря на то, какая у вас стрижка – пикси-боб, каре или удлиненный боб.

Главред собрал самые модные асимметричные стрижки 2020 в фотогалерею – а вы выбирайте ту, при виде которой лично у вас захватывает дух, и совершенно не важно, что скажет вам парикмахер – ведь стрижка должна нравиться вам!

Короткие асимметричные стрижки 2020

Прелесть асимметрии в том, что можно сделать короткую стрижку пикси, которая будет выглядеть одновременно не такой уж и короткой. Удлиненная челка добавит лицу мягкости, а короткий затылок и открытое ушко окутают образ духом свободы и независимости.

Преимуществом асимметрических коротких стрижек является также то, что можно получить умопомрачительный результат практически на любых волосах – тонких, жестких или непослушных кудрявых.

Если вы добавите ярких красок, то есть сделаете модное окрашивание волос, то будете приятно удивлены, как стильно вы выглядите.

Асимметричные стрижки на средние волосы 2020

Как правило, средние волосы выбирают те женщины, которые хотели бы короткую стрижку, но никак не решатся на этот смелый шаг. А вот асимметрия может пойти на радикальные изменения, при этом сохранить длину. Асимметричная стрижка на средние волосы поможет вам ощутить себя в шкуре женщины с короткой стрижкой, и вы сможете принять для себя важное решение.

Самыми модными стрижками на средние волосы в этом сегменте в 2020 году являются асимметричное каре и асимметричный боб. Разница между ними в затылке – в каре он более гладкий, а боб подразумевает объем и градуировку.

Длинные асимметричные стрижки

Конечно, асимметрия в длинных волосах – редкое явление. Ее практикуют только очень неординарные личности, которые привыкли шокировать и эпатировать. Для большинства асимметричные стрижки на длинные волосы – из области фантастики, ведь подразумевается, что будет резкий контраст длины. И если в стрижке пикси контраст всегда выигрышный, то в прическе на длинные волосы – резкий переход добавляет образу жёсткости и прагматичности.

Один из популярных вариантов асимметрии на длинных волосах – это выбритые волосы с одной стороны, и длинные с другой. Контраст, как видите – дерзкий, но и образ – яркий.

Стрижки с асимметричными челками

Можно, кстати, изменить образ без резких движений. Многоликая асимметрия в виде челки в умелых руках мастера добавит любой стрижке пикантности - вы только захотите. То есть вы можете быть спокойны – привычная вам длина волос и форма окантовки останется неизменной, а челка – освежит и блестяще омолодит. Также имейте ввиду, что асимметричные челки в 2020 году в тренде.

Читайте такжеМода 2020: в моду вернулись джинсовые мини-платья и куртки из 90-х фотоНапомним, ранее сообщалось, стрижка каре преображается, как только волосы меняют свой цвет и длину. На пике популярности сейчас удлиненное каре, которое выглядит так, будто вы голливудская звезда.

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