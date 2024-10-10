Цвета, которые старят женщину после 40 - пора наводить шмон в шкафу

Правильный выбор цвета одежды поможет не только выглядеть моложе, но и подчеркнуть уверенность и стиль женщины после 40.

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Цвета которые старят женщину после 40 / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Для женщин за 40 лет правильный выбор одежды и цвета становится еще более важным, ведь некоторые оттенки могут визуально добавлять возраст.

Главред разбирался, какой цвет одежды добавляет возраст и какие цвета старят, а также узнаем, какой цвет не подходит пожилым женщинам.

Какие цвета прибавляют возраст?

С возрастом необходимо быть более избирательной в выборе цветовой палитры. Стилисты выделяют несколько оттенков, которые могут сделать образ тяжелым и прибавить лишние годы:

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Темно-коричневый — слишком мрачный, он акцентирует внимание на морщинах и тусклом цвете кожи.

— слишком мрачный, он акцентирует внимание на морщинах и тусклом цвете кожи. Серо-бежевый — придает усталость лицу, делая его блеклым и невыразительным.

— придает усталость лицу, делая его блеклым и невыразительным. Оранжевый — яркий цвет, который, несмотря на свою энергию, может акцентировать внимание на недостатках кожи.

— яркий цвет, который, несмотря на свою энергию, может акцентировать внимание на недостатках кожи. Бордовый и фиолетовый — глубокие оттенки, которые придают образу строгость и могут визуально старить.

— глубокие оттенки, которые придают образу строгость и могут визуально старить. Красный — сильный цвет, который может выглядеть слишком агрессивно и акцентировать внимание на недостатках фигуры или кожи.

— сильный цвет, который может выглядеть слишком агрессивно и акцентировать внимание на недостатках фигуры или кожи. Черный — классика, но в большом количестве может подчеркивать морщины и создавать резкие контрасты, делая образ старше.

Выбирая эти цвета в гардеробе, стоит быть осторожнее, добавляя их в образ умеренно или сочетая с омолаживающими оттенками, пишет портал На пенсии.

Средство от пятен на одежде инфографика / Инфографика Главред

Какой цвет не подходит пожилым женщинам?

Особенно стоит избегать полностью черных или бордовых образов, так как они могут сделать внешность строгой и тяжелой. Эти цвета могут подчеркнуть возрастные изменения кожи и создать впечатление, что женщина старше своих лет.

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Также не рекомендуется использовать оттенки оранжевого и фиолетового в крупных количествах. Они могут сделать цвет лица болезненным, подчеркнуть покраснения или неравномерный тон кожи.

Какие цвета помогут омолодить образ?

Стилисты рекомендуют выбирать более мягкие и свежие оттенки, которые делают внешность ярче и свежее:

Пастельные тона (нежно-голубой, мятный, розовый) придают свежесть лицу.

Нейтральные серые и бежевые оттенки, но с более светлыми и теплыми подтекстами, помогут создать мягкий и элегантный образ.

Белый — отличный выбор для визуального омоложения, особенно в сочетании с легкими тканями и стильными аксессуарами.

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