Цвета, которые старят женщину после 40 - пора наводить шмон в шкафу

Для женщин за 40 лет правильный выбор одежды и цвета становится еще более важным, ведь некоторые оттенки могут визуально добавлять возраст.
Главред разбирался, какой цвет одежды добавляет возраст и какие цвета старят, а также узнаем, какой цвет не подходит пожилым женщинам.
Какие цвета прибавляют возраст?
С возрастом необходимо быть более избирательной в выборе цветовой палитры. Стилисты выделяют несколько оттенков, которые могут сделать образ тяжелым и прибавить лишние годы:
- Темно-коричневый — слишком мрачный, он акцентирует внимание на морщинах и тусклом цвете кожи.
- Серо-бежевый — придает усталость лицу, делая его блеклым и невыразительным.
- Оранжевый — яркий цвет, который, несмотря на свою энергию, может акцентировать внимание на недостатках кожи.
- Бордовый и фиолетовый — глубокие оттенки, которые придают образу строгость и могут визуально старить.
- Красный — сильный цвет, который может выглядеть слишком агрессивно и акцентировать внимание на недостатках фигуры или кожи.
- Черный — классика, но в большом количестве может подчеркивать морщины и создавать резкие контрасты, делая образ старше.
Выбирая эти цвета в гардеробе, стоит быть осторожнее, добавляя их в образ умеренно или сочетая с омолаживающими оттенками, пишет портал На пенсии.
Какой цвет не подходит пожилым женщинам?
Особенно стоит избегать полностью черных или бордовых образов, так как они могут сделать внешность строгой и тяжелой. Эти цвета могут подчеркнуть возрастные изменения кожи и создать впечатление, что женщина старше своих лет.
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Также не рекомендуется использовать оттенки оранжевого и фиолетового в крупных количествах. Они могут сделать цвет лица болезненным, подчеркнуть покраснения или неравномерный тон кожи.
Какие цвета помогут омолодить образ?
Стилисты рекомендуют выбирать более мягкие и свежие оттенки, которые делают внешность ярче и свежее:
Пастельные тона (нежно-голубой, мятный, розовый) придают свежесть лицу.
Нейтральные серые и бежевые оттенки, но с более светлыми и теплыми подтекстами, помогут создать мягкий и элегантный образ.
Белый — отличный выбор для визуального омоложения, особенно в сочетании с легкими тканями и стильными аксессуарами.
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